Hannover

Endlich mal gute Nachrichten zum Ihme-Zentrum: Ab sofort gilt für die Sanierung der Betonburg ein enges, zwischen Investor und Stadt abgestimmtes Korsett.

Bis zum 30. Juni 2023 muss die Projekt Ihme-Zentrum Hannover GmbH (PIZ) von Lars Windhorst nicht nur die Fassade, sondern auch die Gewerbeflächen saniert haben, berichtet OB Belit Onay über die Vertragsverhandlungen. Ansonsten drohen Vertragsstrafen in siebenstelliger Höhe.

Baufortschritt ist für Wiedereinzug entscheidend

Die Stadt sichert Windhorst zu, die Verwaltung bleibe Ankermieterin. Zu welchem Zeitpunkt sie allerdings wieder Büroflächen bezieht (derzeit sind es 50.000 Quadratmeter für 570 Mitarbeiter) hängt vom Baufortschritt ab. Wesentliche Arbeiten müssen beendet sein.

Kein schöner Anblick: Untere Etagen des Ihme-Zentrums. Quelle: Rainer Dröse

„Wegen der großen städtebauliche Bedeutung werden wir uns weiterhin für die Entwicklung des Ihme-Zentrums engagieren und unseren Einfluss auf den Wohn- und Geschäftskomplex sichern“, sagt Onay.

Erste Mietverträge bis Jahresende

Die Kontrolle des Baufortschritts ist vertraglich geregelt – und wird von der PIZ finanziert. Schon bis Ende dieses Jahres, so sah es schon der alte Vertrag vor, muss der Investor Mietverträge über 9000 (von gut 70.000) Quadratmeter Fläche nachweisen können.

„Wie ein Dampfer an der Leine“ – so kommt Stadtbaurat Thomas Vielhaber das Ihme-Zentrum vor. Wie ein leck geschlagener Dampfer würden wohl viele sagen. Doch jetzt wird der flott gemacht.

Bauausschuss muss zustimmen

In der nächsten Sitzung des Bauausschusses (7. Juli) steht die Abstimmung über den neuen Vertrag zwischen Stadt und der Projekt Ihme-Zentrum Hannover GmbH (PIZ) von Investor Lars Windhorst an. Anders als zuvor wird festgeschrieben, dass alle Gewerbeflächen der Sockelgeschosse in 24 Monaten saniert sein müssen – einschließlich Zugängen, Rolltreppen und Fassade.

Windhorsts Firma muss zudem eine externe Bauüberwachung finanzieren – dafür sind 300.000 Euro veranschlagt. Bei Nichteinhaltung von Fristen droht eine Vertragsstrafe in siebenstelliger Höhe. Laut Martin Jäger, Leiter des Fachbereichs Rechts, ist eine Sicherheit von 2,4 Millionen Euro hinterlegt.

Statikprüfung steht noch aus

Die erforderlichen Baugenehmigungen seien bereits beschlossen, sagt Jäger. Erforderlich ist nur eine Statikprüfung – doch die dürfe den Fortgang nicht hemmen. Auch die Fassadensanierung ist inzwischen in Gang gekommen. Ursprünglich hätten bis Ende Juni die Fassaden der Gewerbegeschosse im Ihme-Zentrum zur Blumenauer Straße und zum Küchengartenplatz fertiggestellt sein müssen – mindestens zu 70 Prozent. Im Mai musste die PIZ einräumen, dass das Zeitziel verfehlt wird – was der Stadt ein Kündigungsrecht und die Möglichkeit zu neuen Vertragsverhandlungen gab.

Viel Arbeit: Um das Ihme-Zentrum vollständig zu sanieren, sind viele Millionen Euro nötig. Quelle: Rainer Dröse

Um ihre Mitarbeiter und die Kunden vor Lärm und Schmutz zu schützen, wird die Verwaltung erst nach Abschluss der wesentlichen Bauarbeiten wieder in das Ihme-Zentrum einziehen. Der Fachbereich Jugend, bisher dort untergebracht, bleibt aber auf jeden Fall in der City.

Onay: „Vertrag ist ein Signal“

„Der Vertrag ist ein Signal an die Wohnungseigentümer und an die Öffentlichkeit“, findet Onay. Die Stadt bleibe Ankermieterin – „unter der Maßgabe, dass die PIZ liefern muss“. Die neuen Vereinbarungen garantierten ausreichende Sicherheiten. „Ein scharfes Schwert ist nur nützlich, wenn man es auch zieht.“

Während der Verhandlungen war nie die Rede über angebliche Geldsorgen des Hauptinvestors Windhorst, über die auch „Spiegel“ und „Manager-Magazin“ berichtet hatten. Ein Bankenkonsortium stehe hinter dem Sanierungsprojekt, so die Stadt. Ob das Politik und Anwohnern die Angst vor der nächsten Heuschrecke nimmt?

Von Vera König