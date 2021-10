Hannover

Die Befreiung der Maskenpflicht an Niedersachsens Schulen soll trotz steigender Coronazahlen ausgeweitet werden. Bereits jetzt sind die Klassenstufen eins und zwei von der Maskenpflicht ausgenommen. Vor einigen Wochen kündigte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) an, als nächsten Schritt auch die dritten und vierten Klassen von der Maskenpflicht im Unterricht zu befreien.

Auf NP-Anfrage bestätigt ein Sprecher des Kultusministeriums dieses Vorgehen. Nach derzeitigem Planungsstand soll die „Befreiung von der Maskenpflicht im Unterricht am Platz mit der neuen Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen zum 11. November auf die Schuljahrgänge drei und vier ausgeweitet werden, so dass ab diesem Zeitpunkt im Grundschulbereich keine Mund-Nasen-Bedeckung im Unterricht getragen werden muss“. Eine schlussendliche Entscheidung sei dies jedoch nicht. Pläne für die höheren Klassenstufen gibt es nach Angaben des Ministeriums nicht.

Tägliche Tests nach den Ferien

Direkt nach den Ferien (ab dem 1. November) soll es zunächst eine Sicherheitswoche mit täglichen Testungen und Masken am Platz geben. Ausgenommen von der letzten Maßnahme sind die ersten und zweiten Klassen, hier kann der Mund-Nasen-Schutz am Platz abgenommen werden. Anschließend werde wieder auf drei Selbsttests die Woche umgestellt. Andrea Kunkel, Schulleiterin der Grundschule Godshorn, befürwortet das Vorgehen. „Ich würde mir wünschen, dass die Masken für die Klassen drei und vier fallen, allerdings muss die erste Schulwoche erstmal abgewartet werden, da wir natürlich auch viele Reiserückkehrer haben.“

Doch warum müssen Schülerinnen und Schüler, die geimpft sind oder regelmäßig getestet werden, überhaupt eine Maske am Platz tragen? In kulturellen Einrichtungen, wie beispielsweise im Kino, dürfen die Masken unter Einhaltung der 2G/3G-Regel am Platz abgenommen werden. Auch bei der Konstituierenden Sitzung des Bundestags saßen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer jüngst unter Einhaltung der 3G-Regel ohne Masken und sehr eng beieinander. Lediglich beim Verlassen des Sitzplatzes muss eine Maske getragen werden. Seitens des Ministeriums heißt es dazu, dass „aufgrund der Schulbesuchspflicht besonders hohe Anforderungen an die Sicherheit gestellt werden“. Der Schulbesuch sei im Gegensatz zum Besuch im Kino oder im Schwimmbad eine Pflichtveranstaltung.

Schulleiterin fordert mehr Diskussionen

In den höheren Klassenstufen sind mittlerweile immer mehr Schülerinnen und Schüler vollständig geimpft. In Niedersachsen sind es unter den 12- bis 17-Jährigeen nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 46,9 Prozent. Für die Schülerinnen und Schüler ab der fünften Klassen gibt es dem aktuellen Stand nach mit der neuen Verordnung jedoch keine Veränderungen. Kathleen Fleer, Schulleiterin der IGS Kronsberg, würde sich mehr Diskussion darüber wünschen. „Es ist schwer den Kindern zu erklären, dass sie beim Mittagessen die Masken absetzen dürfen, am Platz im Klassenraum aber nicht.“

Zudem sei das Tragen der Maske über den ganzen Tag hinweg sehr anstrengend. Auf der anderen Seite wünscht sich die Schulleiterin den bestmöglichen Schutz für die Kinder. „Es ist eine schwierige Situation. Es sollte aber mehr darüber gesprochen werden, um den Bedürfnissen der Kinder gerecht zu werden.“

Die möglichen künftigen Ampelparteien (SPD, Grüne und FDP) haben sich unterdessen darauf geeinigt, die „epidemische Lage von nationaler Tragweite“ am 24. November auslaufen zu lassen. Demnach werde es keine Schulschließungen, Lockdowns und Ausgangssperren mehr geben. Die Maskenpflicht soll bundesweit bis zum 20. März 2022 fallen. Bis dahin haben die Länder die Möglichkeit über den Umgang mit Masken, 3G-Regelungen sowie anderen Auflagen in Schulen und öffentlichen Einrichtungen zu entscheiden.

Von Cecelia Spohn