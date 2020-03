Trotz Petition: Land lehnt bessere Bezahlung für Grundschullehrer ab

Hannover

Fassen können es Caroline Bode und Annika Gold noch immer nicht. Satte 31.500 Unterschriften hatten die beiden Grundschullehrerinnen aus Garbsen gesammelt und ihr Anliegen als Petition eingereicht: Gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit. Doch der Landtagsmehrheit reichte das außergewöhnlich hohe Quorum nicht. Weiterhin werden Grundschullehrer weniger Geld als Gymnasiallehrer bekommen und mehr Wochenstunden arbeiten. „Wir sind nicht nur enttäuscht, wir sind verärgert“, sagt Bode.

Die Petentinnen wollen eine bessere Besoldung von Grund-, Haupt- und Realschullehrer. Sie sollen genauso viel verdienen wie Gymnasial- und Förderschullehrer, die derzeit nach A13 bezahlt werden, das sind im Monat rund 3900 bis 5000 Euro brutto. Grund-, Haupt- und Realschullehrer verdienen dagegen nach A12 – das sind jeweils etwa 450 Euro weniger im Monat.

Mehr Wochenstunden, weniger Geld

Ihr Anliegen stellten Bode und Gold ihr im September im Petitionsausschuss des Landtags vor. Man habe die höchste Unterrichtsverpflichtung mit 28 Wochenstunden, während Gymnasiallehrer nur 23,5 Stunden unterrichten müssen. Zudem bekomme man deutlich weniger Entlastungsstunden. Die Belastungen für Lehrer sind im „Auffangbecken Grundschule“ inzwischen deutlich gestiegen – „nicht nur weil Grundschullehrer die Hauptlast bei der Inklusion tragen“, sagt Gold. Bei der Lehrergewerkschaft GEW traf das Anliegen der Lehrerinnen auf fruchtbaren Boden. Dort unterstützt man Bemühungen der Petentinnen. „Sogar Studium und Ausbildung ist inzwischen gleichlang – fünf Jahre für Bachelor und Master sowie ein Referendariat von 18 Monaten“, sagt Christian Hoffmann von der GEW.

Die Argumente mochten noch so gut sein – Niedersachsens GroKo lehnte die Petition ab. In einer Stellungnahme verwies das Finanzministerium auch auf die „unterschiedliche außerschulische Belastung“, die je nach Schulform stark variieren. Sprich: Gymnasiallehrer arbeiten neben ihren 23,5 Wochenstunden zuhause mehr nach, als Grundschullehrer. „Die Gesamtarbeitszeit der Lehrkräfte an den einzelnen Schulformen unterscheidet sich somit nicht“, so das Ministerium.

Angleichung hätte 250 Millionen Euro gekostet

Ein nicht unerheblicher Grund dürfte auch der finanzielle Mehraufwand gewesen sein, der mit einer Besserstellung der Grund-, Haupt- und Realschullehrer einhergehen würde: 250 Millionen Euro im Jahr.

Um den Personalmangel bei Grundschullehrern auszugleichen werde seitens der Landesregierung derzeit geprüft, „wie die Attraktivität des Lehrerberufes durch gute Arbeitsbedingungen gesteigert werden kann“, hieß es in der Stellungnahme aus dem Finanzministerium. „Die Meinungsbildung hierzu ist noch nicht abgeschlossen.“ Eine einstufige Erhöhung des monatlichen Gehalts um 97 Euro brutto ist bereits für August geplant.

GEW erwägt Klage gegen das Land

„Die grundsätzliche Ungerechtigkeit ist damit noch nicht vom Tisch“, kritisiert die GEW-Landesvorsitzende Laura Pooth. Deshalb erwägt die GEW nun auch ernsthaft gegen das Land in Sachen Besoldung zu klagen – um Gerechtigkeit für die Lehrkräfte zu bekommen.

Auch die beiden Lehrerinnen wollen sich mit dem Bonus von rund 50 Euro netto mehr im Monat nicht abspeisen lassen. „Wir werden weitermachen“, kündigen Bode und Gold an. Zunächst müssen sie aber erst mal den Schock über die Absage durch das Land verarbeiten. „Wir hatten fest daran geglaubt mit 31.500 Stimmen etwas zu bewegen“, so Bode. Zuletzt wurden im Landtag meist Petitionen bearbeitet, die bis zu 6000 Unterzeichner hatten. „Wenn eine Petition mit so vielen Stimmen aber auch nichts bewegt – was hat man dann als Bürger überhaupt noch für Möglichkeiten?“

Mehr zum Thema

Von Simon Polreich