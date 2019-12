Trotz sinkender Zahlen, ein großes Problem: Region will verstärkt gegen Kinderarmut vorgehen

Hannover

Der Kinderarmut will die Region Hannover in Zukunft noch stärker entgegenwirken. Obwohl die Zahlen in den vergangenen Jahren gesunken sind, sind immer noch rund 46.000 von insgesamt 190.000 Kinder und Jugendlichen in Hannover von Armut betroffen. Kein geringer Anteil. Die gute Nachricht: Mit dem neuen Starke-Familien-Gesetz werden neben dem verbesserten Kindergeldzuschlag auch Leistungen für Bildung Teilhabe (BuT) deutlich erhöht. Das kommt auch den Kindern in den 21 Kommunen der Region zugute, kündigte jetzt Sozialdezernentin Andrea Hanke an.

25,5 Millionen Euro hat die Region im Jahr 2018 für die Leistungen ausgegeben, rund drei Millionen mehr als im Jahr zuvor. Im Jahr 2016 lagen die Ausgaben noch bei 16,7 Millionen Euro. „Wir erwarten, dass die Ausgaben in den kommenden Jahren Leistungen sogar noch weiter steigen werden“, so Hanke. Aus ihrer Sicht eine gute Entwicklung. „Das mildert Armutsfolgen und schafft bessere Bildungschancen für Kinder und Jugendliche.“

Ob Nachhilfestunden, Mitgliedschaft im Fußballverein oder Schulausflüge: Das Bildungs- und Teilhabepaket unterstützt finanziell benachteiligte Kinder und Jugendliche in der Schule, Ausbildung und in der Freizeit. Mit dem vor einigen Monaten in Kraft getretenen Starke-Familien-Gesetz habe sich die Antrags- und Abrechnungswege weiter vereinfacht.

Hier gibt es mehr Geld

Zudem sind die Leistungen in einigen Bereichen deutlich erhöht worden: So ist die Schulstarterpauschale für alle anspruchsberechtigten Familien von 100 auf 150 Euro gestiegen. Außerdem falle die Eigenanteile der Eltern für die Mittagsverpflegung und Schülerbeförderung weg. Nachhilfestunden können jetzt auch dann beansprucht werden, wenn die Versetzung nicht unmittelbar bedroht ist. Das Geld für Freizeitaktivitäten, ist von 10 auf 15 Euro pro Monat gestiegen und kann pauschal für ein Jahr abgerechnet werden. Bisher mussten die Familien monatliche Einzelnachweise für Freizeitaktionen oder Hobbies vorlegen, jetzt reicht ein Nachweis für die Auszahlung der Jahrespauschale.

„Das sind alles spürbare Entlastungen für die betroffenen Eltern“, so Thomas Heidorn, Leiter des Fachbereichs Soziales der Region. „Für die Familien bedeuten diese Veränderung auch, dass sie sich nicht mehr bei jedem Schulausflug mit der Schule in Verbindung setzen und ihren Bedarf anmelden müssen. Damit entfällt die von vielen empfundene Stigmatisierung“, ergänzt BuT-Teamleiter Florian Schmidt. Neu in Niedersachsen ist außerdem, dass die Kosten für Schulbücher übernommen werden, wenn die Familien Arbeitslosengeld oder Sozialhilfe beziehen. Genauere Auskünfte zu den Leistungen gibt die Region Hannover im BuT-Servicebüro an der Hildesheimer Straße 20.

Armut geht insgesamt zurück, aber nicht überall

Insgesamt ist die Armut in Deutschland nach einem aktuellen Bericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes zurückgegangen. Dennoch entstehen neuen Problemregionen. Niedersachsen liegt knapp über dem Bundesdurchschnitt – auch wenn die Armutsquote in den vergangenen Jahren laut Landesarmutskonferenz leicht zurückgegangen ist. Geschäftsführer Klaus-Dieter Gleitze warnt jedoch vor sozialen Spannungen: „Wenn das aktuelle konjunkturelle Hoch einem Tief weicht, wird die Armut wieder steigen.“ Vor allem die Entwicklung der Mietpreise biete sozialen Sprengstoff. In Niedersachsen galten im vergangenen Jahr 15,9 Prozent der Menschen als armutsgefährdet, 2015 lag die Quote noch bei 16,5 Prozent.

Weniger Armut in Region und Stadt Hannover

In der Region Hannover mussten im Jahr 2017 (neueste Zahl des Landesamts für Statistik) 146.550 Menschen Leistungen wie Hartz IV, Sozialhilfe, Wohngeld und weitere Hilfen in Anspruch nehmen, weil sie von Armut betroffen sind. Die Zahlen sind zuletzt gesunken: In den Vorjahren 2015 und 2016 waren es noch rund 149.900 Menschen. Dieser Trend zeigt sich ebenfalls in der Landeshauptstadt, wo 2017 rund 84.344 Hannoveraner von Armut betroffen waren (2016 waren es 86.552 und 2015: 88.322). Auch die Zahl der von Armut betroffenen Kinder ist gesunken von 48.768 (2016), über 48.185 (2017) bis zu 46.354 im Jahr 2018.

Von Simon Polreich