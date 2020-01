Trotz abgelaufener Frist: Noch immer liegen Tannenbäume in der Stadt

Hannover

Eigentlich war die Frist bereits am 17. Januar abgelaufen, doch noch immer liegen an vielen Orten der Stadt Tannenbäume. So zum Beispiel an der Großen Barlinge und an der Rautenstraße in der Südstadt.

Die Bäume wurden nach dem Stichtag an Sammelstellen und wilden Plätzen abgelegt. Für die Abfallwirtschaft Region Hannover bedeutet das einen erheblichen Mehraufwand: „Die nachträglichen Abholaktionen führen zu zusätzlichen Kosten, die durch die Gebührenzahler gleichermaßen getragen werden müssen“, sagt Sprecherin Helene Herich auf NP-Anfrage.

Wildes Ablegen stellt eine Ordnungswidrigkeit dar

Die Sammelplätze – und auch die wilden Plätze – werden in den nächsten Tagen erneut angefahren, heißt es weiter. Da die Frist jedoch eigentlich bereits abgelaufen ist, bittet aha darum, Tannenbäume nur noch zerkleinert in der Biotonne zu entsorgen oder zu den Wertstoffhöfen zu bringen.

Bei dem Ablegen an wilden Plätzen handelt es sich zudem um eine Ordnungswidrigkeit. Der entsprechende Bußkatalog sieht eine Strafe von 35 Euro plus Verwaltungsgebühr vor. Für Herich ist das sowieso nicht nachvollziehbar: „Bei rund 220 Sammelstellen allein im Stadtgebiet Hannovers müsste für jeden, der seinen Baum loswerden will, ein nahe gelegener Platz zu finden sein.“

Von Cecelia Spohn