Trotz Warnungen: Schlittschuhläufer und Spaziergänger wagen sich aufs Eis in Hannover und Umgebung

Trotz Warnungen haben sich in Hannover und dem Umland überall Menschen aufs Eis gewagt. Die gefrorene Wasserfläche auf dem Steinhuder Meer, den Ricklinger Teichen, dem Silbersee oder der Graft an den Herrenhäuser Gärten nutzten immer wieder Menschen zum Schlittschuhlaufen oder für einen Spaziergang. Die Polizei war laut NP-Anfrage den Tag über damit beschäftigt, Menschen vom Eis zu holen – dort, wo sie es mitbekam.

Die Sonne scheint, blauer Himmel und darunter glitzert eine schneeweiße Fläche: Auf dem Dreiecksteich dreht ein junger Mann auf Schlittschuhen seine Runden. Angst hat er nicht. Nicht mehr. „Gestern habe ich ein junges Mädel auf Schlittschuhen hier gesehen. Da dachte ich – probiere ich auch mal“, sagt er. Zunächst habe er sich vorsichtig aufs Eis getraut. „Man tastet sich so ran“, sagt er und blickt auf einen Baumstamm, der neben ihm aus dem gefrorenen Wasser ragt. „Dort sieht man auch, wie dick das Eis ist. Meine 100 Kilo trägt das locker.“

Auch nebenan, am Sieben-Meter-Teich ist eine Handvoll Fußgänger und auch Schlittschuhläufer unterwegs. Die Stadt hatte zuletzt am Freitag vor dem Betreten der Eisflächen gewarnt und ihre Warnung am Samstag per Twitter erneuert. Die einzige Fläche, die sie offiziell freigibt, ist der Maschsee. Und verfüge das Eis noch lange nicht die erforderlichen 13 Zentimeter. „Lebensgefahr“, so die Stadt.

„Wann hat man schon mal die Gelegenheit?“

Während am Maschsee tatsächlich kaum jemand auf dem Eis war – und wenn dann nur kurz am Rand – waren eingefleischte Schlittschuhläufer an den Ricklinger Teichen nicht mehr zu halten. „Wann hat man schon mal die Gelegenheit?“, sagt der junge Mann auch mit Blick auf die nächste Woche, in der die Temperaturen wieder in den Plusbereich steigen sollen.

Für eine Maschsee-Freigabe brauche es schon zehn bis 14 Tage Dauerfrost, so die Stadtverwaltung. Die werden vermutlich nicht erreicht. Doch auch dann werden man aus Infektionsschutzgründen will man den Maschsee nicht freigeben. „Das würde vermutlich viele Menschen anziehen, die sich dann an den Zustiegsmöglichkeiten ballen“, so eine Sprecherin.

Reges treiben auf dem Maschteich

Weniger Vorsicht ließen die Spaziergänger am Maschteich walten. Zahlreiche Menschen – paarweise oder allein – querten am Nachmittag die Eisfläche. „Ich habe überhaupt kein komisches Gefühl dabei“, sagt eine Frau. „Das ist in Coronazeiten eins der wenigen Highlights, die man sich gönnt.“

Auch auf der Graft an den Herrenhäuser Gärten ist keine Angst zu spüren. Am Mittag sind zahlreiche mutige Besucher gleichzeitig auf dem Eis unterwegs, manche spielen sogar Eishockey. Mit dem Schlitten hat sich eine junge Familie aufs Eis getraut. „Wir wohnen erst seit ein paar Jahren in Hannover und kennen die zugefrorene Graft nicht“, sagt der Vater. „Unsere Nachbarn kennen das hier schon –und denen haben wir vertraut.“ Bereut habe er es nicht. „Fühlt sich auf jeden Fall gut an.“

Hunderte auf dem Steinhuder Meer

Zu einem wahren Massenansturm kam es auf dem zugefrorenen Steinhuder Meer. Hunderte waren zu Fuß und mit Schlittschuhen auf dem Eis unterwegs. Sogar Eissegler standen bereit – ihnen fehlte lediglich der Wind.

In den selbigen geschlagen hatten die Eisläufer damit die Warnungen der Stadt Wunstorf und der Feuerwehr. Beide hatten in der Woche auf die Lebensgefahr hingewiesen, in die sich Unvorsichtige auf dem Eis begeben. Die Ortsfeuerwehr Steinhude nutzte zudem am Sonnabend ab 10 Uhr die Gelegenheit, ihr Hoovercraft für eine Übung aus dem Bootshaus zu holen. Die Besatzung übte auf dem zugefrorenen Meer eine Eisrettung. Auch das hielt die Spaziergänger und Schlittschuhläufer nicht vom Gang übers gefrorene Wasser ab.

