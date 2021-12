Hannover

Hannover wartet wieder. Schlangen gehören seit Beginn der Corona-Pandemie fest zum Stadtbild. Anfangs waren es Supermärkte, Bäckereien und sogar Goldhandlungen, später dann die Impfzentren und -stellen, zwischendurch die Wahllokale. Und seit Mittwoch sind es die Schnelltestzentren, an denen wieder viele Menschen anstehen.

Der Grund: Seit Mittwoch gilt für weite Teile des öffentlichen Lebens die 2G-plus-Regel. Wer hinein will, muss neben einem Impf- oder Genesungsnachweis auch einen aktuellen, negativen Coronatest vorlegen. Ein Schnelltest darf maximal 24, ein PCR-Test maximal 48 Stunden alt sein. Und das erfordert Zeit und Geduld.

„Es gibt noch nicht einmal eine Toilette“

Zehn Uhr vor einem Testzentrum an der Hildesheimer Straße in der Südstadt. Etwa 50 Leute warten darauf, getestet zu werden. Sie alle haben vorher einen Termin gebucht, eingehalten werden können diese heute aber nicht. Die, die gleich dran sind, warten seit gut einer Stunde.

Gisela Steinhauer ist genervt. Die 63-Jährige Döhrenerin muss sich testen lassen, um einen Termin bei ihrer Kosmetikerin wahrnehmen zu können. Sie beschwert sich über die Organisation der Testung. „Man wartet hier stundenlang, und es gibt noch nicht einmal eine Toilette, die man benutzen kann.“ Ihren Termin habe sie aus Solidarität mit ihrer Kosmetikerin nicht abgesagt. „Wenn jetzt gar keiner mehr kommt, wäre das für viele der Ruin. Ich befürchte, dass 2G-plus eine Art Lockdown durch die Hintertür werden könnte.“ Angesichts der hohen Infektionszahlen halte sie die Maßnahme aber grundsätzlich für legitim.

Gisela Steinhauer benötigte den Test für einen Termin bei ihrer Kosmetikerin. Sie bemängelte die Organisation der Testzentren. Quelle: Samantha Franson

Gerade erst angestellt haben sich Reiner und Heike Schilling aus Wilhelmshaven. Sie sind in Hannover, weil sie Karten für eine Veranstaltung im GOP Varieté-Theater am Abend haben. „Wenn wir das vor ein paar Wochen schon gewusst hätten, hätten wir die Karten wohl nicht gekauft“, sagt er. Grundsätzlich halte er es für richtig, viel zu testen, sagt Schilling. Die langen Wartezeiten dürften aber viele Menschen abschrecken, sagt er.

„Wenn wir das vor ein paar Wochen schon gewusst hätten, hätten wir die Karten wohl nicht gekauft“, sagt Reiner Schilling, der mit seiner Frau Heike am Abend ins GOP will. Quelle: Samantha Franson

Auch am Testzentrum am Opernplatz haben sich lange Schlangen gebildet. Hier werden Menschen mit und ohne Termin getestet, warten müssen beide Gruppen. Auch hier liegt die Wartezeit am Vormittag bei etwa einer Stunde. „Dass es so lange dauert, hätte ich nicht gedacht“, sagt Jörg Lohe, der am Abend essen gehen will und deshalb einen Test benötigt. Auch er sagt, dass er es grundsätzlich richtig finde, mehr zu testen. Aber es gibt offenbar viel zu wenige Testzentren“, sagt der 66-Jährige. Wenn das so weitergehe, werde er wohl erstmal nicht mehr ins Restaurant gehen. Ähnliche Szenen ereigneten sich offenbar überall in der Stadt. „Mein Sport heute Abend ist zwangsläufig abgesagt“, sagt eine frustrierte Frau.

„Wir werden überlaufen“, sagt Konstantin Boeck. Der Arzt betreibt neun Testzentren in der Stadt, alle seien durch den Start von 2G-plus überlastet. Seiner Meinung nach sei das Problem nicht, dass es zu wenige Testzentren gebe. „Das Problem ist, dass wir zu wenig Personal haben.“ In den neun Testzentren arbeiteten derzeit etwa 250 Personen. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, mehr Kräfte einzustellen, sowohl im medizinischen als auch im kaufmännischen Bereich. Je mehr, desto besser“, sagt Boeck. Er rechne damit, dass sich die Situation in fünf bis sieben Tagen entspannen werde.

„Dass es so lange dauert, hätte ich nicht gedacht“, sagte Jörg Lohe nach mehr als einer Stunde in der Schlange am Opernplatz. Quelle: Samantha Franson

Regionspräsident Krach: Genehmigungen beschleunigen

Die Region Hannover will dagegen mit zusätzlichen Testzentren Abhilfe schaffen. Es gebe viele weitere Anträge von Menschen, die ein Testzentrum betreiben wollten, sagt Regionspräsident Steffen Krach (SPD).

Die Region habe „beschlossen, dass wir die Genehmigungen für Testzentren mit zusätzlichem Personal weiter beschleunigen werden“, sagt Krach. Den Unmut der Wartenden könne er nachvollziehen. 198 zertifizierte Teststellen gibt es in der Region Hannover derzeit. Ende Mai waren es noch 242, durch die nachlassende Nachfrage im Sommer schlossen einige aber wieder.

16 Uhr, zurück am Testzentrum an der Hildesheimer Straße. Hat sich die Situation mittlerweile entspannt? Mitnichten, die Schlange ist eher noch länger als am Morgen. Immer noch warten die Menschen trotz Termin mehr als eine Stunde. Maria, die ihren Nachnamen lieber nicht nennen will, wollte eigentlich längst auf dem Weihnachtsmarkt sein. „Wenn sich das nicht verbessert, werde ich wohl erstmal nichts mehr unternehmen, wozu ich einen Test brauche“, sagt sie.

Wann sich die Testsituation verbessert, bleibt abzuwarten. Aber darin ist Hannover ja jetzt geübt.

Von Y. von Eisenhart Rothe