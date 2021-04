Hannover

Wer überhaupt einen Zweifel daran gehabt haben sollte, dass Jürgen Köster erneut für den Vorsitz des Presseclubs kandidieren würde, der wurde spätestens am Montag eines besseren belehrt. Rechtzeitig vor der Mitgliederversammlung am Dienstag in der ZAG-Arena hatte er im Namen des Vorstandes einen erneuten digitalen Rundbrief verschickt. Vollgepackt mit Dokumenten sollte der belegen: An seinem Konflikt mit Oberbürgermeister Belit Onay trägt vor allem der OB selbst Schuld.

Dazu hatte Köster seinem Schreiben unter anderem einen 13-seitigen „Faktencheck“ beigefügt, der Onays Kritik an ihm widerlegen sollte. Die Mehrheit der Mitglieder schien das zu überzeugen. Sie hielt ihrem Vorsitzenden die Treue, der für zwei weitere Jahre gewählt wurde. Gegenkandidaten für den Posten gab es keine. 58 von 81 abgegebenen Stimmen entfielen auf Köster. 19 votierten gegen ihn.

Allerdings gab es Kritik von einigen der Besucher der Mitgliederversammlung. „Ein bisschen mehr Demut, ein bisschen weniger Selbstgerechtigkeit“ wünsche man sich von Köster. Dieser habe aus dem Vorfall mit Onay „nichts gelernt“, hätte sich bei diesem entschuldigen müssen, so Forderungen aus der Runde.

Mitglieder werfen OB Onay Lügen vor

Deutlich mehr Applaus gab es für Vorwürfe von Mitgliedern in Richtung des Oberbürgermeisters, dass dieser gelogen habe. Klaus-Michael Machens, Vorstandsmitglied und früherer Chef des Zoos Hannover, witterte gar eine Intrige des zurückgetretenen Vize-Vorsitzenden Heino Wiese. Der frühere SPD-Bundestagsabgeordnete und Honorarkonsul der russischen Föderation habe den OB möglicherweise „gelenkt“. Oberbürgermeister Onay sei „vielleicht unter falschen Einfluss geraten“, vermutete er.

Onay hatte Köster vorgeworfen, dass dieser im Stile von Alexander Gauland, Fraktionschef der AfD im Bundestag, „kaum verklausuliert zur Jagd auf meine Person“ aufgerufen habe. Köster hatte im November in einem Rundschreiben des Vereins verkündet, dass die „Schonzeit“ für Onay vorbei sei. Für Kritik hatte dieses Aussage gesorgt, weil Köster im Absatz davor geschrieben hatte, dass bei der Jagd im Tiergarten die Geweihträger „keine Chance“ hätten, wenn auf sie angelegt werde.

Auf Seiten der Politik sorgte das für eine Welle der Empörung. Sie stellte sich in der Sache über die Parteigrenzen hinweg hinter Onay. Einige Mitglieder des Presseclubs verließen den Verein. Der Großteil des Vorstands legte seine Posten nieder. Einige wie Heino Wiese offenbar aus Verärgerung über Kösters Verhalten. Weitere hatten das laut dem Vorsitzenden ohnehin geplant.

Kabarettist Brodowy neuer Vize-Vorsitzender im Club

Er konnte allerdings prominente Gesichter als Ersatz gewinnen. Als stellvertretende Vorsitzende im Club wählte die Versammlung den Kabarettisten Matthias Brodowy sowie Mady Beißner, Geschäftsführerin des Vereins Haus- & Grundeigentum. Neu im Vorstand als Beisitzer ist unter anderem auch Umut Kus, der in Hannover die Extrablatt-Restaurants betreibt.

Ob die Ergebnisse der Mitgliederversammlung OB Onay zu einer Wiederaufnahme der Zusammenarbeit mit dem Presseclub bewegen werden, darf als fraglich gelten. Zumal Köster auch am Dienstag eine Entschuldigung bei ihm vermissen ließ. Er sei „keine rechte Socke“, wisse „nicht, woran das liegt“, dass es Probleme mit dem Oberbürgermeister gebe. „Ich soll mich entschuldigen? Wofür?“, sagte Köster. Das schlimmste, was es gebe, sei „Rufmord“, verkündete er in Richtung des OBs. Köster kündigte an, dass dies seine „letzte Wahl“ zum Vorsitzenden des Vereins sei. Er wolle jetzt „einen guten Übergang“ organisieren.

Von Christian Bohnenkamp