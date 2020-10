Trotz Reisewarnung: Tui will jetzt wieder die Malediven anfliegen

Hannover

Während Bund und Länder über Reiseverbote diskutieren, tritt Reisekonzern Tui die Flucht nach vorne an. Man will ab sofort wieder Fernreisen anbieten, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

„Ziele wie die Malediven, Kuba oder die Seychellen werden online bei uns am meisten gesucht“, erklärt Tuifly-Sprecher Aage Dünhaupt. Der logische Schluss sei, Fernreisen wieder ins Programm zu nehmen. Begonnen wird mit den Malediven – ab dem 27. Oktober. Und das, obwohl der Inselstaat vom Auswärtigen Amt derzeit als Risikogebiet eingestuft wird, woraus bei Einreise nach Deutschland eine Quarantäneverpflichtung und ein verpflichtender PCR-Test resultiert.

Tui sieht kein großes Infektionsrisiko auf den Inseln

„Bei den Malediven ist derzeit vor allem die Hauptinsel Male von Infektionszahlen betroffen“, betont Tuifly-Sprecher Dünhaupt. „Dort hält sich der Reisende in der Regel aber gar nicht auf, sondern fliegt unmittelbar auf die kleinen Ressortinseln weiter.“ Dort sei man – abgeschieden von der Außenwelt – in seinem „eigenen Paradies“ vor Infektionen sicher. Marek Andryszak, Vorsitzender der Tui Deutschland Geschäftsführung: „Die weitläufigen Resorts bieten mit freistehenden Bungalows viel Privatsphäre und die Möglichkeit, Abstandsregeln einzuhalten.“ Deswegen habe man sich trotz der Reisewarnung für das Angebot entschieden. Zudem gelte auch bei Fernreisen der konzerneigene „Covid-Protect“-Versicherungsschutz. Tui prüft zudem kurzfristige Möglichkeiten, weitere Fernreiseziele wieder ins Programm aufzunehmen, um den Urlaubern in den Wintermonaten weitere Optionen zu bieten.

Von weiteren Reiseverboten hält Tuifly – wenig überraschend – dagegen nichts: „Wir haben in den vergangenen Wochen eins gelernt: Der deutsche Reisende ist, was die Infektionsgefahr angeht, nicht risikofreudig“, so der Tuifly-Sprecher. Bei Pauschalreisen habe man, so Dünhaupt, eigentlich kein höheres Infektionsrisiko als in der Heimat. „Es hängt immer davon ab, wie man die bekannten Hygieneregeln einhält. Und am Strand auf Mallorca ist das sicherlich besser möglich als in Hannovers Innenstadt.“

Tui hat Kurzarbeit bis Jahresende verlängert

Corona hat Tui, wie allen anderen Reisekonzernen, schwer zu schaffen gemacht. Weltweit beschäftigt die Tui 70.000 Menschen. Die seit dem 1. April geltende Kurzarbeit hat man inzwischen bis Jahresende verlängert, in einzelnen Bereichen sogar bis ins Frühjahr. Ganz wenige Mitarbeiter arbeiten noch voll, so Dünhaupt. Bei Tuifly seien die meisten der 2300 Beschäftigten (so viele sind es zu saisonalen Spitzenzeiten) bei einer 50-Prozent-Beschäftigung.

Weder Piloten noch Flugbegleiter werden eingestellt, Kabinenpersonal auch nicht mehr ausgebildet. „Das wird auf absehbare Zeit auch so bleiben“, so Dünhaupt. Ohnehin hat man ein deutliches Sparprogramm angeschoben: Die Tui will ihr Kostenniveau bis 2023 um 300 Millionen Euro jährlich verringern – von den rund 72.000 Stellen im Konzern soll jede neunte wegfallen. In Hannover sind noch 4300 Mitarbeiter beschäftigt. Beim Ferienflieger Tuifly sind wegen der geplanten Verringerung der Flotte von 39 auf 17 Maschinen rund 900 Jobs gefährdet. „Da wir kleiner werden, sind derzeit mehr Mitarbeiter vorhanden als benötigt“, so der Tuifly-Sprecher. Dennoch soll es bis Ende 2021 keine betriebsbedingten Kündigungen geben.

Milliardenkredite ändern an Sparprogramm nichts

Die zuletzt bewilligte Unterstützung in Milliardenhöhe durch die KfW-Bank oder durch staatliche Anleihen bei Tui ändere an dem Schrumpfkurs nichts. Dünhaupt: „Es handelt sich ja nicht um Hilfen, sondern um Kredite, die verzinst zurückgezahlt werden müssen. Insofern gibt es dort umso mehr die Verpflichtung, effizient zu wirtschaften, um die Kredite zurückzuzahlen.“

Gibt es auch ein Leben nach Corona für den Reisekonzern? Und wann fängt dieses an? „Wir hoffen, dass die Tourismusbranche im nächsten Jahr wieder voll anläuft“, so der Sprecher. Es werde aber mindestens drei, vier Jahre dauern, bis Tui das wirtschaftliche Level der Zeit vor Corona wieder erreicht habe.

Von Simon Polreich