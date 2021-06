Die Corona-Pandemie kann es nicht mehr verhindern, Gewitter und Regenschauer am frühen Donnerstagabend erst recht nicht: 1000 Fans freuen sich bei der Veranstaltungsreihe „Back on Stage“ auf Comedian Oliver Pocher und seine Frau – der erste Live-Auftritt auf der Gilde-Parkbühne und in Hannover überhaupt nach monatelanger Live-Abstinenz.