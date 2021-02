Hannover

Schock für Kinderarzt Thomas Buck: Der beliebte Mediziner, der auch Vorstandsmitglied der Ärztekammer Niedersachsen ist, hat sich mit der britischen Corona-Mutante infiziert. Er steckte sich trotz umfangreicher Schutzmaßnahmen in seiner eigenen Arztpraxis in Misburg bei einem kleinen Patienten (5) an, der asymptomatisch an Corona erkrankt war und zu einer reinen Routineuntersuchung kam. Drei Wochen nach der Infektion ist Buck noch immer nicht arbeitsfähig, das Atmen fällt ihm sichtlich schwer.

Dass es gerade in seiner Praxis, in dem ein zwölfköpfiges Team arbeitet, zum Infektionsfall kam, setzt dem Mediziner stark zu: „Wir haben alles richtig gemacht. Wir lüften nonstop in der Praxis, tragen alle FFP2-Masken, die Behandlungszimmer werden nach jedem Patienten desinfiziert. Wir machen alles, was es an Hygienemaßnahmen gibt, und trotzdem habe ich mich angesteckt. Das frustet uns gewaltig.“ Der Chef ist lediglich froh, dass es ihn und keinen anderen in der Praxis getroffen hat. Buck: „Das hätte ich mir als Chef nicht verziehen, schließlich habe ich eine Verantwortung für mein Team.“

„Ich dachte wirklich, ich sterbe“

Sein Krankheitsverlauf sei schwerwiegend, berichtet Buck: „Es fing mit starker Atemnot an. Ich dachte wirklich, ich sterbe.“ Obwohl das Virus seine Lunge stark angegriffen hat – „die Röntgenbilder meiner Lunge sind noch immer beunruhigend“ –, ging er nicht ins Krankenhaus, kümmerte sich stattdessen um seinen Lebensgefährten, der ebenfalls an Covid-19 schwer erkrankte.

Dabei wäre es ein vermeidbares Übel gewesen, so Buck, er kritisiert die Impf-Politik scharf. „Alle werden geimpft, selbst Menschen, die gar keinen Dienst am Patienten machen. Landräte und Klinikmanager drängeln sich teilweise sogar vor.“ Es sei völliger Unsinn, medizinisches Personal und Ärzte in verschiedene Kategorien einzuteilen. „Jeder, der in einer Arztpraxis arbeitet, hat ein hohes Risiko, an Corona zu erkranken. Wir Arztpraxen stehen bei der Bekämpfung dieser Pandemie in der ersten Reihe und haben daher auch Schutz verdient. Wenn wir nicht endlich geimpft werden, fallen wir einer nach dem anderen aus.“

Statt kostenlose Schnelltests zu verteilen, die oft nur eine Scheinsicherheit bringen würden, so der Mediziner, sollte die Bundesregierung schnellstmöglich vorhandenen Impfstoff verteilen. Buck: „Nur das rettet Leben.“ Und er appelliert an die niedersächsische Landesregierung, von den 72.000 Impfdosen von AstraZeneca, die für Senioren ungeeignet sind und von denen bisher im Land nur knapp 13.000 verimpft wurden, endlich an die Arztpraxen zu geben, um sie dort zu verimpfen, und nicht erst in die Verwaltung.

Obwohl seine Lunge noch schmerzt, er nach wenigen Schritten erschöpft ist, will Thomas Buck Montag zurück in die Praxis – zumindest für einige Stunden. „Es werden kleine Schritte sein, aber ich will zurück in die Normalität. Meine Patienten warten auf mich.“

