Trotz Corona, trotz Absagen: Hannover-Messe erwartet 8000 Chinesen

Hannover

Das Corona-Virus breitet sich in Europa weiter aus – und sorgt für drastische Schutzmaßnahmen: So verschärft Italien seine Grenzkontrollen und will betroffene Regionen abriegeln. Derweil steigt auch in Hannover die Nervosität. Mit der Hannover-Messe wird für „Covid-19“ ein Einfallstor möglicherweise sehr weit aufgemacht: Tausende Gäste aus China werden im April in der Landeshauptstadt erwartet – auch wenn „einzelne“ Aussteller aus Fernost ihre Teilnahme bereits abgesagt haben. Streichen will der Veranstalter die Industriemesse jedoch nicht. Nach derzeitigem Stand.

Rund 225.000 Besucher strömen Jahr für Jahr zu einer der größten Industriemessen der Welt in die Landeshauptstadt, fahren mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, übernachten in Hotels und Privatwohnungen, speisen in Restaurants. Unter den Hauptbesucherländern ganz vorne: China. „In den Vorjahren kamen im Schnitt rund 800 chinesische Aussteller und rund 8000 Besucher aus China“, sagt Messe-Sprecherin Silke Gathmann. Angesichts der sich nun auch in Europa ausbreitenden Epidemie versucht man bei der Messe AG ruhig zu bleiben. Abwarten ist die Devise – immerhin startet die Messe erst am 20. April. „Nach Beurteilung der WHO, des Robert Koch-Instituts und des Gesundheitsamtes der Region Hannover ist das Infektionsrisiko mit diesem neuen Erreger in Deutschland gegenwärtig sehr gering“, betont Gathmann. „Eine Gefährdungslage für unsere Messen in Hannover besteht damit nach bisheriger Informationslage nicht.“

Hygiene wird verschärft, medizinisches Personal steht bereit

Doch zumindest die Reinigungsmaßnahmen sollen verstärkt werden, für stark frequentierte Bereiche wie Eingänge, Türgriffe, Rolltreppenläufe. „So werden unter anderem auch zusätzliche Desinfektionsmittelspender auf dem Gelände aufgestellt und auf Hygieneregeln hingewiesen“, kündigt die Sprecherin an. Zudem stehe während der Veranstaltungen geschultes medizinisches Fachpersonal auf dem Gelände bereit.

Man verweist zudem auf sein „eingespieltes Notfall-Management“, denn die Situation könne sich ständig ändern: „Die aktuelle Lage wird von einer eigens eingerichteten Task Force täglich neu bewertet, ein enger Austausch zu den Gesundheitsbehörden gepflegt und mögliche Maßnahmen sofort umgesetzt.“

Gesundheitsamt kündigt Konzept an

Seitens des Gesundheitsamts Hannover bestätigt man den engen Austausch. „Wir beobachten die Entwicklung tagesaktuell“, heißt es auch dort. Da sich derzeit die Situation im April noch nicht absehen lasse, stehen weitere Gespräche an. In den nächsten Tagen sollen aber die Sicherheitsvorkehrungen mit den Veranstaltern abgestimmt und ein gemeinsames Gesundheitskonzept entwickelt werden, teilte eine Sprecherin mit.

Besondere Auflagen für Gäste aus China oder anderen Ländern schließt die Messe AG derzeit aus, diese obliegen ohnehin den Behörden. „Die Sicherheitsmaßnahmen für China erfolgen aktuell bei der Ausreise aus den betroffenen Regionen in China. Während die Ausreisekontrolle auf Infektionsanzeichen in ganz China bereits flächendeckend und sehr streng ist, ist das Reisen aus und in die besonders betroffene Region Hubei zurzeit faktisch unmöglich“, erklärt Messe-Sprecherin Gathmann. Zu einzelnen Absagen chinesischer Beteiligungen der Hannover-Messe hätten die Einschränkungen jedoch bereits geführt.

Das Corona-bedingt aus China weitere Absagen folgen, hält man bei der Messe AG für durchaus möglich. Von einer Absage der kompletten Industriemesse wolle man aber nichts wissen. „In Deutschland finden gegenwärtig Messen ohne Einschränkungen statt“, so Gathmann. „Das gilt auch für die Hannover-Messe.“

Ganz von der Hand zu weisen ist die Gefahr einer Absage jedoch nicht: Gerade erst wurde der Mobile World Congress in Barcelona aus Angst vor dem Virus abgesagt, Facebook und Swatch strichen ihre Hausmessen, die für Ende April geplante Automobilausstellung in China findet nicht statt. Und in Deutschland sagte Dübel-Branchenriese Fischer seine Beteiligung an der Internationalen Eisenwarenmesse in Köln aus Angst vor der Lungenkrankheit ab.

Dehoga : „Wirtschaftlicher Schaden wäre enorm“

Eine deutliche Nervosität bei hannoverschen Hoteliers und Gastronomen ist also begründet: „Wir haben das Thema auf dem Schirm“, sagt auch Kirsten Jordan, Geschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga Niedersachsen. „Wir hoffen natürlich alle, dass die Messe stattfinden kann. Der wirtschaftliche Schaden einer Komplett-Absage wäre enorm“, sagt sie. Zu einer Stornierungswelle sei es in hannoverschen Hotels bislang zwar noch nicht gekommen, generell könne man Absagen in nächster Zeit aber nicht ausschließen. Derzeit lautet die Devise: „Ruhe bewahren“.

Und die Gesundheitsgefahr für das Hotelpersonal? Ablehnen könne man chinesische oder ausländische Gäste aus Sorge um die Gesundheit der Mitarbeiter und Einwohner ohnehin kaum. „Rechtlich gesehen ist das nach derzeitigen Stand schwierig. Allerdings ändert sich das, wenn das Auswärtige Amt etwa Reisebeschränkungen etwa für China erlässt“, so die Dehoga-Geschäftsführerin. Den Hotels und Gastro-Unternehmen rät die Dehoga in jedem Fall, die vorherrschenden Hygiene-Bestimmungen „streng einzuhalten“.

Von Simon Polreich