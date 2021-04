Hannover

Sport oder nicht? Der Trampolinpark Jump/One am Weidendamm nutzt ein Schlupfloch für Fitnessstudios und öffnet – unter Corona-Bedingungen – regulär. Bis zu 60 Menschen dürfen sich in der Halle aufhalten, am Dienstag war der erste Tag.

„Wir befolgen dabei strenge Auflagen“, erklärt Regionalleiter Julian Nolting. Das bedeutet: Pro Sprungfeld nur zwei Personen aus einem Haushalt, Kinder unter 14 nicht mitgezählt. Drei Meter Abstand müssen Besucher zu anderen halten. Gehüpft werden darf ohne Maske. Im Eingangsbereich ist eine medizinische Maske vorgeschrieben. Außerdem ist vorher eine Terminanmeldung erforderlich.

Die Region Hannover reagierte am Dienstag zunächst überrascht über die Öffnung am Weidendamm. Grundsätzlich müsse es keine Sondergenehmigung geben, erklärt Sprecher Christoph Borschel: „Was die Betreiber vorzeigen müssen, ist ein Hygienekonzept.“ Das werde allerdings „nicht proaktiv kontrolliert“. Heißt: Es müsste sich wohl schon jemand beschweren, damit ein Verstoß geahndet wird.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Richter kippten Lockdown für Fitnessstudios

Ein Urteil des Verwaltungsgerichts Hannover am 1. Februar macht die Öffnung von Sportstätten für Einzeltraining möglich. Die Richter sahen in dem Lockdown für Fitnessstudios einen Verstoß gegen den Gleichheitssatz, weil die Corona-Verordnung des Landes Freizeitsport in Sportanlagen für Personen aus einem Haushalt für zulässig hält. Ein Verbot der Untervermietung - nichts anderes sind die nun angewandten Terminabsprachen in den Clubs - sei nicht gerechtfertigt. Ob die Richter bei dem Urteil auch an Trampolinparks dachten, darf aber zumindest leise bezweifelt werden.

Immer mehr Fitnessstudios öffnen aktuell in Hannover, darunter Ketten wie McFit, Fitness Future, Daily Fitness und FitX. In der Regel dürfen die Sportler nach voriger Anmeldung eine Stunde lang bleiben. Die erlaubte Personenzahl ist streng begrenzt. „Völlig unwirtschaftlich“, sagt Resat Tekkal von der Fitness Stadt (zwei Clubs in Linden, einer in Ricklingen). „Aber die Öffnung hat Symbolcharakter. Damit die Menschen sehen, dass wir kämpfen.“ Ab Freitag können Kunden Termine reservieren, der Betreiber hat die Flächen mit Flatterband in Trainingsbereiche unterteilt. Trotz aller Schwierigkeiten: In Existenznot gerate das Unternehmen nicht so schnell. „Die Hilfe vom Staat kam innerhalb von einer Woche. Wir können froh sein, dass wir in dieser Zeit in Deutschland leben dürfen.“

Von Fabian Mast