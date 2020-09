Trotz Corona: So läuft der Entdeckertag in der Region Hannover

Hannover

Der Opernplatz als große Bühne der Region, Menschen stehen dicht zusammen, lachen und tanzen – so wird es das Fest in der Innenstadt zum Regionsentdeckertag in diesem Jahr nicht geben. Stattdessen laufen bei der 33. Ausgabe am Sonntag, 13. September, an 30 verschiedenen Orten in der Region zwar viele Veranstaltungen – Konzerte, Lesungen, Führungen – aber alle mit begrenzter Besucherzahl und nur unter Voranmeldung.

Nicht mal ein Zehntel der vorherigen Besucherzahl noch möglich

Die Kapazitäten sind deutlich eingeschränkt. „Wir haben jetzt 11.000 Möglichkeiten, teilzunehmen. Vorher hatten wir auch bei Regen selten weniger als 120.000 oder 130.000 Menschen“, so Regionspräsident Hauke Jagau. Besucher müssen sich dieses Jahr unter www.entdeckertag.de für die einzelnen Veranstaltungen vorher online anmelden, dies ist kostenlos. Die Plätze pro Veranstaltung sind begrenzt. „Ohne Anmeldung gibt es keinen Zugang, dann kann man sich sparen, dahinzufahren“, stellt Jagau klar. Angebote wie eine Tageskasse gebe es nicht. Bei den Veranstaltungen gibt es außerdem Sitzplätze, auch bei Konzerten. Was auch bedeutet: „Es darf bei Konzerten nicht gestanden werden und es darf nicht getanzt werden, außer innerlich“, sagt Organisator Ingo Papenberg.

„Warm Up“ am Sonnabend vor dem Entdeckertag

Auch wenn der diesjährige Entdeckertag von Besuchern nicht so spontan wie gewohnt begangen werden kann, gibt es dennoch ein vielfältiges Programm. Erstmals am Entdeckertag findet beispielsweise ein „Poetry-Picknick“ im Hof des Regionshauses in Hannover statt, verschiedene Acts gibt es auf dem Schloss Landestrost in Neustadt am Rübenberge und Kinder können zum Beispiel im „Park der Sinne“ in Laatzen Kleinkunst, Musik und Kinderprogramm erleben. Am Sonnabend vor dem Entdeckertag gibt es ein „Warm Up“ ab 16 Uhr im Cafe Glocksee, unter anderem mit Sänger Jungstötter, der Eintritt kostet 12 Euro. Für die Veranstaltungen am Entdeckersonntag ist der Eintritt frei.

Trotz der Beschränkungen freuen sich die Veranstalter, dass der Entdeckertag auch während der Pandemie möglich ist. „Ich habe irgendwie neulich die Idee gehabt, das ist, als wenn man ein bisschen krank ist, Da denkt man sich immer, wie angenehm es sein könnte, wenn man nicht krank wäre, aber irgendwie geht es dann trotzdem“, schmunzelt Papenberg.

Konzept soll nicht die Regel werden

Der Entdeckertag stand lange auf der Kippe, das neue Konzept wurde durch die Pandemie notwendig. „Wir haben uns am Ende dafür entschieden, weil wir fanden, dass es eigentlich richtig traurig wäre, wenn es ausfällt“, so Jagau. Eine Großveranstaltung wie die am Opernplatz, wäre nicht zu verantworten gewesen. „Dies jetzige Konzept war die Lösung, die das Team erarbeitet hat, so kann man es verantworten“, sagt Jagau. Für das kommende Jahr soll der Entdeckertag wieder sein traditionelles Profil bekommen. „Mein Wunsch wäre wirklich, da wieder einen echten Entdeckertag zu haben. Ich hoffe sehr, dass es dann wieder möglich ist“, so Jagau.

Von Stella-Sophie Wojtczak