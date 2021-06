Hannover

Nach der coronabedingt teils trostlosen Übergabe der Abitur- und Abschlusszeugnisse im vergangenen Jahr soll es diesmal wieder festlich zugehen. Je nach Veranstaltungsort sind dabei nach Angaben des Kultusministeriums sogar bis zu 500 Teilnehmer erlaubt.

Entscheidend für die Veranstaltungsregeln ist die Sieben-Tage-Inzidenz des jeweiligen Kreises, in dem gefeiert wird. In der Region Hannover lag dieser am Montag bei 7,1. Somit sind für Abschlussveranstaltungen an Schulen, die für Anfang Juli geplant sind, das Maximum möglich.

Bis zu 500 Teilnehmer bei Verabschiedungen erlaubt

Bei einem Inzidenzwert unter 35 dürfen laut Corona-Verordnung im Freien bis zu 500 Menschen zusammenkommen. In Innenräumen dürfen sich ebenfalls 500 Menschen treffen, jedoch nur, wenn das Publikum sitzt. Gibt es keine Stühle, sieht die Landesverordnung eine maximale Teilnehmerzahl von 100 vor. Hygiene- und Abstandsregeln müssen sowohl drinnen als auch draußen eingehalten werden.

Dass die Inzidenz bis Anfang Juli wieder steil ansteigt, ist relativ unwahrscheinlich. Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz über 35 dürften im Freien nur bis zu 250 Menschen zusammenkommen, vorausgesetzt das Publikum sitzt. Bei stehendem Publikum ist die Anzahl der Gäste im Freien hingegen auf 100 begrenzt. Bei höherer Inzidenz wären auch in Innenräumen Veranstaltungen erlaubt, jedoch nur mit maximal 100 Personen und nur mit festem Sitzplatz. Voraussetzung für die Teilnahme ist ein negativer Coronatest oder ein Nachweis über einen vollständigen Impfschutz.

Mühlenberger IGS plant wieder Drohnen-Einsatz

An der Leonore-Goldschmidt-Gesamtschule werden die Zehntklässler sowie die Abiturienten am 2. Juli verabschiedet. „Wir planen die Abschlussfeier auf dem Pausenhof. Auch ein Musiktruck wird da sein. Alle Teilnehmer müssen sitzen. Jeder Abiturient darf aber nur ein Elternteil mitbringen“, sagt Schulleiter Michael Bax. Dass die Corona-Krise kreativ machen kann, will die Mühlenberger Schule erneut unter Beweis stellen. Bax: „Vermutlich werden wir wieder unsere Drohne einsetzen, damit möglichst viele an der Verabschiedung teilnehmen können. Die Drohne filmt die Zeremonie auf dem Pausenhof und überträgt per Livestream auf die Smartphones der IGS-Eltern, die vor dem Gelände warten.“ Bereits im Vorjahr hatte die Schule damit für Aufsehen gesorgt.

Rund 32.000 Schülerinnen und Schüler an etwa 450 Schulen in Niedersachsen hatten in diesem Jahr ihre Abiturprüfungen abgelegt. Kurz vor dem Start des Abiturs Ende April hatte Niedersachsen die Testpflicht bei schriftlichen Arbeiten aufgehoben und damit für mächtig Wirbel und Verunsicherung gesorgt.

Von Britta Lüers