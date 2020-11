Hannover

Ein Zeichen für mehr Nachhaltigkeit von den Handballern der TSV Hannover-Burgdorf: Kapitän Fabian Böhm und Rechtsaußen Jannes Krone machten am gestrigen Mittwoch gemeinsam mit Cord Buck von Buck’s Backparadies auf den roten Mehrwegbecher der Abfallwirtschaft (aha) aufmerksam. „Wir übernehmen Verantwortung für die Umwelt auch in Corona-Zeiten, indem wir unseren Kaffee aus dem Mehrwegbecher Hannoccino trinken“, sagte Böhm.

In Hannover werden nach Angaben von aha pro Stunde 2000 Coffee-to-go-Becher verbraucht, 18 Millionen im Jahr. „Diese vermüllen zunehmend die Umwelt,“ sagte Helene Herich von aha. Insbesondere während des Teil-Lockdowns fällt beispielsweise vermehrt Müll an, wenn Kaffee zum Mitnehmen in Einwegbechern gekauft wird. „Dabei kann Kaffee vom Bäcker auch weiterhin ohne Bedenken im Hannoccino-Becher genossen werden,“ sagte Cord Buck, Geschäftsführer von Buck’s Backparadies, dem das Thema Abfallvermeidung ebenfalls ein Anliegen ist.

In rund 180 Wechselstuben kann der rote Hannoccino-Becher in Hannover für zwei Euro Pfand erworben werden. Wenn das Heißgetränk ausgetrunken ist, wird der Becher in der nächsten Wechselstube wieder abgegeben – so wird Abfall durch Pappbecher vermieden. Da die Becher nach der Rückgabe bei hohen Temperaturen in der Spülmaschine gereinigt würden, seien die Hygienerichtlinien auch in Zeiten der Corona-Pandemie gewahrt.

Von Sophie Peschke