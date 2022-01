Hannover

Hannovers Sportvereine sind offenbar bislang recht gut durch die Pandemie gekommen. „Kein Verein ist in arge Nöte oder in Existenznöte“, sagte Roland Krumlin, der Geschäftsführer vom Stadtsportbund (SSB) am Montag im Sportausschuss. Spürbar gemacht hat sich die Pandemie aber dennoch – vor allem bei der Mitgliederentwicklung.

Von 2020 auf 2021 hätten die Vereine rund 7000 Mitglieder verloren, teils durch Neuaustritte, aber auch, weil kaum neue Mitglieder gewonnen werden konnten. Zu aktuellen Zahlen könne er noch keine abschließenden Zahlen nennen, bis zum 31. Januar liefen noch die Meldefrist an den SSB. Offensichtlich aber ist die Talsohle durchschritten, denn: „Zwei Drittel der Vereine haben inzwischen schon gemeldet. Es gibt ein leichtes Plus von 1400 Mitgliedern, aber bei den Zahlen von 2020 liegen wir noch um 2000 Vereinsmitglieder darunter“, so Krumlin.

Vereine finden kaum noch Übungsleiter für die Angebote

Schwer hatten es die Vereine besonders ab Herbst 2021 mit den notwendigen, aber nicht hilfreichen Maßnahmen von 2G oder 2G plus für den Hallensport. „Hier hat der Gebührenverzicht durch die Stadt Hannover sehr geholfen. Und auch die Übungsleiterentschädigungen sind wegen des Ausfalls von Trainingsstunden oft weggefallen“, so der Geschäftsführer. Kehrseite der Medaille: „Hygienemaßnahmen für den Hallenbetrieb auf den Weg zu bringen, haben den Vereinen auch ein Stück weit Geld gekostet.“

Aktuelle Sorge vieler Sportvereine analog zu den fehlenden Aushilfskräften in der Gastronomie: „Viele Sportvereine haben Probleme, ihre Übungsleiter zurückzuholen, da sie sich inzwischen andere Betätigungsfelder gesucht haben“, so Krumlin. Inzwischen hat die Politik beschlossen, den Verzicht auf Hallenmieten über den 31. Mai hinaus nicht zu verlängern. Welche Auswirkungen das auf den Sportbetrieb habe, könne man aktuell noch nicht abschätzen. Aktuelle Zahlen über Hallennutzungen durch die Sportvereine habe der SSB noch nicht vorliegen.

Vereine mit Schwerpunkt Kursangebot haben das Nachsehen

Der neue Fachbereichsleiter Sport, Bäder und Eventmanagement, Ralf Sonnenberg, der offiziell seit Mitte November 2021 im Amt ist, führte aus, dass auch der allgemeine Trend der Menschen hin zum Individualsport gerade bei Ausdauersportarten wie Wandern, Laufen, Radrennfahren oder Radfahren ebenfalls mit dazu beigetragen habe, dass die Vereine einen Mitgliederschwund während der Pandemie erleben müssen. Der Erhalt und Pflege der Sportstätten durch die Vereine werde noch zu einer großen Herausforderung für die Vereine. „Da kommt was auf uns zu.“

Von Andreas Voigt