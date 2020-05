AfD-Demo am 8. Mai auf Opernplatz – mehrere Gegendemos angemeldet

Hannover

Die in Meinungsumfragen in der Corona-Krise geschwächte AfD will offenbar die unterschiedlichen Gegner der Corona-Maßnahmen bündeln und ruft für Freitag, 8. Mai, ab 18 Uhr zur Demonstration auf dem Opernplatz auf. Der AfD Kreisverband Hannover-Land spricht von „Zwangsimpfungen“, „Angstpropaganda“ und „ÜberwachungsApp“ und fordert die „schnellste Beendigung des Shutdowns und zügige Beendigung des Maskenzwangs“, so der AfD-Bundestagsabgeordnete Dietmar Friedhoff.

Zur Gegendemonstration ab 17.30 Uhr ruft unter anderem die Grüne Jugend auf, die hannoverschen „Omas gegen rechts“ schließen sich der Jugend an. „Da die AfD am 75. Jahrestag der Befreiung vom Naziregime die ungeheuere Respektlosigkeit besitzt, am Holocaust-Mahnmal am Opernplatz gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren und ihre nationalistische rechtspopulistische Propaganda zu verbreiten, werden wir Omas unter Einhaltung der Distanzregeln Flagge zeigen“, sagt Uta Saenger.

Der 8. Mai ist 75. Jahrestag des Nazi-Endes

„An jedem Tag im Jahr müssen wir der AfD eine solche Demo vermiesen, aber am 75. Jahrestag der Befreiung vom Naziregime erst recht“, meint Timon Dzienus von der Grünen Jugend. Der Grüne Stadtverband und die Grüne Landtagsfraktion mit Fraktionschefin Julia Willie Hamburg haben sich dem Demonstrationsaufruf ihrer Jugendorganisation angeschlossen, die Jungen Liberalen sind laut Polizei ebenfalls mit einer Gegendemo angemeldet. Demonstrationen anmelden wollen weiterhin die Verdi-Jugend und das Bündnis „Bunt statt braun“, einzelne Ratsherrn wie Pirat Adam Wolf schließen sich dem Protest gegen die AfD-Veranstaltung an. „Die braune Brut reklamiert ausgerechnet die Grundrechte und die demokratische Freiheit für sich, die sie seit ihren Anfängen so vehement bekämpft“, meint Wolf.

Es könnte also voll werden auf dem Opernplatz. „Wir werden natürlich die Abstandsregeln und Maskenpflicht einhalten“, verspricht Dzienus, ist sich aber nicht sicher, dass die AfD dies auch tun wird.

„Bundesweit bekannter Neonazi spricht“

Als Redner hat die AfD neben Friedhoff und Kreisverbandschef Dirk Brandes auch den Bundestagsabgeordnete Jörn König sowie Andreas Iloff aus Diepholz geplant. Tomke Appeldorn, Sprecherin der Grünen Jugend Niedersachsen: „Mit Andreas Iloff spricht ein bundesweit bekannter Neonazi. Dass die Demo ausgerechnet am Tag der Befreiung und am Mahnmal für die ermordeten Jüdinnen und Juden Hannovers stattfinden soll, ist kein Zufall, sondern eine gezielte Provokation und eine Verhöhnung aller Opfer des Holocaust.“

Von Petra Rückerl