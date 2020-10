Hannover

Abstände einhalten, Masken aufsetzen, Hände waschen und die Klassenzimmer regelmäßig lüften – diese Grundregeln sollen helfen, an Hannovers Schulen das Ansteckungsrisiko mit dem Coronavirus zu minimieren. An der Gebrüder-Körting-Schule in Badenstedt scheitert das Lüften in mehreren Klassenräumen jedoch an maroden Fenstern.

Da die Stadt Hannover, der das Problem seit Jahren bekannt sein soll, die Fenster nicht ausgetauscht hat und auch Anträge auf Virenfilter ablehnte, sah Schulleiterin Anke Berndt nach den Herbstferien keine andere Möglichkeit: Sie schickte vier der insgesamt zwölf Klassen in eine abgespeckte Form des Szenario B. Der Ärger der Elternschaft ist groß.

„Unser Ärger richtet sich gegen den Schulträger“

Wulf Bolte ist Mitglied im Schulelternrat und ebenfalls von den Maßnahmen betroffen. Sein Sohn geht in die Pinguin-Klasse der Grundschule. Die Gebrüder-Körting-Schule gehört zu den wenigen Schulen in der Stadt, in der jahrgangsübergreifend unterrichtet wird – vom Erst- bis zum Viertklässler lernen alle gemeinsam in einer Klasse. Die Schulleiterin konnte gar nicht anders handeln, sagt Bolte: „Wenn marode Fenster es nicht ermöglichen, Klassen ausreichend zu lüften, bedeutet das eine Gefahr für Schüler und Lehrkräfte. Die Schulleiterin musste also handeln, nachdem die Stadt auch in den Herbstferien nichts unternommen hat, um das Problem zu beheben. Unser Ärger richtet sich ausschließlich gegen den Schulträger.“

Schulleiterin Bernd teilte die vier Klassen in zwei Gruppen, um den Abstand einhalten zu können. „Die Kinder kommen nun im Schichtbetrieb halbe Vormittage zur Schule, dafür jedoch zum Glück jeden Tag. Allerdings gibt es dadurch den jahrgangsübergreifenden Unterricht, der eine wichtige Säule im pädagogischen Konzept der Schule ist, nur noch abgespeckt“, schildert der Elternvertreter. Doch nach Ansicht einer Klassenlehrerin seien auch geteilte Klasse keine optimale Lösung. „Es kann ja auch dann nicht richtig gelüftet werden, es sind lediglich weniger Kinder im Raum“, sagt sie. Daher müssen Fenster und Türen nun dauerhaft geöffnet sein. Das sei nicht nur sehr kalt sondern auch störend, so die Pädagogin. Ein kleiner Trost: Das Ganztagsangebot am Nachmittag findet weiter statt.

Spielt die Stadt mit der Gesundheit von Kinder und Lehrern?

„Die Elternschaft der betroffenen Klassen sorgt sich um die Bildung und Gesundheit ihrer Kinder. Und natürlich ist man sauer, weil die Untätigkeit der Stadt dazu führt, dass wir Eltern jetzt wieder vor der Herausforderung stehen, wie wir Job, Kinderbetreuung und Homeschooling unter einen Hut bekommen“, sagt Bolte. Viele Kinder an der Gebrüder-Körting-Schule kommen aus Migrantenfamilien, nicht jeder verfügt über eine ausreichende digitale Ausstattung, zudem bräuchten vor allem Grundschüler noch deutlich mehr Unterstützung beim Lernen, auch mein Sohn, appelliert Bolte: „Die Stadt hat versagt, man hätte die erforderlichen Sanierungsarbeiten lange vor der zweiten Corona-Welle erledigen können. Hier wurde billigend in Kauf genommen, dass Kinder weiter zu den Verlierern dieser Krise werden. Dabei haben die Schüler dieser Jahrgänge wirklich schon genug unter Corona gelitten.“

Stadt findet nur einen Tischler – neue Fenster im November

In einem Brief an den Schulelternrat sagte Jörg Gronemann, städtischer Leitender Baudirektor, vor mehr als zwei Wochen zu: „In 16 Räumen sollen möglichst bald zusätzliche Fenster mit Drehflügeln eingebaut werden, sofern dies technisch umsetzbar ist.“ Doch nach Angaben der Stadt würden Lieferung und Einbau der neuen Fenster viele Wochen dauern. Inzwischen sei ein Tischler beauftragt worden, die erforderlichen Fenster zu bauen, so der Baudirektor. Mitte November sollen diese geliefert werden – wenn alles gut geht. Für die vier betroffenen Klassen heißt das bis dahin: weiter Unterricht im Schichtbetrieb.

Von Britta Lüers