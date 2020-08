Hannover

Sein letzter Versuch, ein Kaufhaus in der City zu betreten, endete mit einem Polizeieinsatz. Rasoul Tanghatar selbst hatte die Nummer 110 gerufen. „Zwei Verkäuferinnen wollten mich nicht reinlassen, weil ich keine Maske trug“, berichtet er. „Dass ich ein Attest habe, in dem mir Asthma bescheinigt wird, hat sie nicht interessiert.“ Auch die Polizei konnte nicht helfen – “sie verwies auf das Hausrecht.“

Rasoul Tanghatar erlebt ähnliche Vorfälle dauernd. Der Sozialpsychologe arbeitet bei der Fachstelle Schulvermeidung der AWO Region Hannover. Sein Job ist, Konflikte aufzuspüren, zu lehren, mit Stress umzugehen, Missverständnisse in der Kommunikation zu lösen. Doch seit Corona scheitert er im eigenen Fall, „ich werde beschimpft, angepöbelt, rausgeschmissen“.

Ausgrenzung erlebt

Egal, ob er Lebensmittel oder Kleidung, Drogerieartikel oder mal einen Burger kaufen wollte, der 55-Jährige hat trotz des Attests nur Ausgrenzung erlebt. In seiner Not hat er an Oberbürgermeister Belit Onay geschrieben: „Niemand darf aufgrund einer körperlichen Beeinträchtigung diskriminiert werden“, argumentiert er in eigener Sache.

Bei der städtischen Antidiskriminierungsstelle sind in den vergangenen zwei Monaten acht Meldungen zu Diskriminierungen im Einzelhandel eingegangen. „In zwei Fällen konnten wir eine Entschuldigung erreichen“, heißt es. Wünschenswert seien „Kriterien und Maßnahmen für einen diskriminierungsfreien Zugang“ und Schulungen des Personals.

„Ich bekomme keine Luft“

Um nicht weiter beschimpft zu werden, sagt Tanghatar, „habe ich mich selbst isoliert“. Die Intoleranz mache ihm Angst. Das Tragen einer Maske sei einfach unmöglich. „Ich bekomme dann keine Luft, zumal ich auch noch Allergiker bin.“

Rückzug, „um sich das Leid zu ersparen“, scheint dem Sozialpsychologen der richtige Weg. Er erzählt davon mit einer Mischung aus Wut und Trauer. Und die Wut wächst, wenn er Berichte über Maskengegner liest, die sich gefälschte Atteste aus dem Internet beschaffen. „Für Hunderttausende von schweren Asthmatikern wird durch solch strafbares Verhalten das Leben noch schwerer.“

Fahrt mit der Bahn ein Problem

Als nächstes Problem, so ahnt Tanghatar, werden sich die Fahrten von seiner Wohnung in Vahrenwald zu seinem Arbeitsplatz in der Peter-Ustinov-Schule (Ricklingen) wohl für ihn erweisen. „Wenn ich in der Bahn sitze, gucke ich verschämt zu Boden und hoffe, dass mich niemand beschimpft.“

Von der Verpflichtung, im öffentlichen Personennahverkehr einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, so Üstra-Sprecherin Katja Raddatz, seien außer Kindern bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr auch Menschen ausgenommen, „deren Erkrankung das Tragen einer Maske nicht möglich macht“. Tanghatar müsse bei einer Kontrolle einfach das Attest vorzeigen – „und alles ist gut“.

Der schwer lungenkranke Mann hofft, dass das wirklich so einfach wäre. „Gerade in der Krise brauchen wir Toleranz“, findet er. „Wenn ich es könnte, würde ich selbstverständlich eine Maske tragen.“

Von Vera König