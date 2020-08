Tropenhitze: Ballenpresse setzt bei Hannover trockenes Stoppelfeld in Brand

Hannover

Die Tropenhitze und ihre Folgen: An mehreren Orten in der Region Hannover ist es am Sonntag zu Flächenbränden gekommen. Aus den Bereichen Neustadt und Sehnde meldeten die Feuerwehren ebenso Einsätze wie aus dem Bereich Garbsen. Dort wurden 5000 Quadratmeter Stoppelfeld durch eine qualmende Rundballenpesse in Brand gesetzt.

Einsatz im Bereich Neustadt. Quelle: Elsner

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Nachmittag das Gerät auf dem Stoppelfeld an der Burgstraße zwischen Garbsen und Schloß Ricklingen in Brand. Der Landwirt konnte die Presse noch zum Feldrand fahren und dort abkuppeln, teilte die Feuerwehr mit.

Feuerwehr verhindert Übergreifen der Flammen

Allerdings fing auch das knochentrockene Stoppelfeld Feuer. Gegen 13.45 Uhr wurde die Ortsfeuerwehr Schloß Ricklingen alarmiert, kurze Zeit später auch die Ortsfeuerwehr Horst mit ihrem Tanklöschfahrzeug.

Einsatz im Bereich Müllingen. Quelle: Feuerwehr Sehnde

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand die Ballenpresse in Flammen und eine starke Rauchentwicklung breitete sich auf der Burgstraße aus. Die Freiwilligen der Ortsfeuerwehr Schloß Ricklingen löschten die Ballenpresse. Die Ortsfeuerwehr Horst verhinderte, dass sich der Stoppelfeldbrand auf ein angrenzendes Maisfeld ausbreiten konnte.

Von Britta Mahrholz