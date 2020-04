Stadt bewässert Jungbäume über Gießränder

Hannover

Seit Wochen ist kaum ein Tropfen Regen gefallen. Besonders die Bauern in der Region haben mit den aktuellen Witterungsbedingungen zu kämpfen und auch für die Wälder besteht bereits hohe Waldbrandgefahr, wie zum Beispiel im Deister. Im Stadtgebiet ist die Lage entspannter. Dennoch: „Man sollte die Situation nicht auf die leichte Schulter nehmen“, sagt Stadtsprecher Dennis Dix. Denn besonders Jungbäume leiden unter Trockenstress, könnten die Dürre nicht überleben.

Speziell Bäume, die in den vergangenen drei Jahren gepflanzt wurden, werden deshalb bereits von der Stadt mit Wasser versorgt. Während sich beim Großteil der Straßenbäume eine Fremdfirma um die Bewässerung kümmert, werden Einzelstandorte und Bäume in Grünanlagen durch die Pflegekolonnen der städtischen Betriebe übernommen. Dafür werden sogenannte Gießränder aus Kunststoff verwendet, sagt der Stadtsprecher. „Dieser Gießring sorgt dafür, dass in kurzer Zeit viel Wasser direkt in Wurzelnähe versickern kann, ohne dass es vom Wurzelballen wegläuft.“

Zudem wurden einige Bäume mit Wassersäcken ausgestattet. „Diese können rund 60 bis 120 Liter Wasser in mehreren Stunden gleichmäßig abgeben“, so Dix. Dies sorge dafür, „dass der Boden die Wassermengen langsam aufnehmen und sich regelrecht vollsaugen kann.“

Trockenheit auch in den Herrenhäuser Gärten

Auch in den Herrenhäuser Gärten herrscht Dürre. „Es ist wirklich dramatisch trocken“, bestätigt Sprecherin Anja Kestennus. Seit etwa eineinhalb Wochen sind im Großen Garten und Berggarten die Wassersprenger im Dauereinsatz. Das Wasser kommt dabei nicht aus der Leitung: „Wir können zum Glück das Wasser aus der Graft nutzen.“ Das spare Kosten in einer Zeit ohne Einnahmen. Doch Kestennus hofft auf eine baldige Lockerung der Corona-Maßgaben: „Wir haben das Sicherheitskonzept vorbereitet, die Hygiene- und Abstandsregeln können eingehalten werden. Wir warten nur noch auf grünes Licht.“

Von Jens Strube