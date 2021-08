Triumph in Tokio: Langenhagenerin gewinnt Gold im Vielseitigkeitsreiten

Tokio/Langenhagen

Gold für Hannover: Die 32-Jährige gebürtige Langenhagenerin Julia Krajewski hat bei den Olympischen Spielen in Tokio die Goldmedaille im Vielseitigkeitsreiten gewonnen. Sie behielt heute Nerven und schrie ihre Freude über Olympia-Gold in den Nachthimmel von Tokio. Als letzte Starterin der Vielseitigkeits-Konkurrenz musste die 32-Jährige am Montag in den Parcours reiten, durfte sich keinen Abwurf mit ihrer Stute Amande leisten – und sie hielt diesem Druck stand, blieb fehlerfrei und riss die Faust vor Freude in die Höhe.

„Dass sie es kann, wussten wir“

Bundestrainer Hans Melzer bezeichnete die Reiterin als „cool“ und bescheinigte ihr einen „Tunnelblick“. Mit der Stute, die mit vollem Namen Amande de B‚Neville heißt, habe sie ein Pferd, „das sehr gut springt“. Melzer sagte: „Dass sie es kann, wussten wir.“ Krajewski hatte in den vergangenen Jahren einige Rückschläge zu verkraften. Doch Melzer hatte ihr immer wieder Mut zugesprochen, wie er verriet: „Das habe ich ihr auch gesagt, irgendwann kommt der Tag, da stehst du auf dem Treppchen nach dem vielen Hin und Her der letzten Jahre.“ Er lobte: „Sie hat toll daraufhin gearbeitet.“

Einige Rückschläge zu verkraften

2016 rutschte Krajewski auf den letzten Drücker als Ersatzreiterin ins Rio-Team, doch die Debütantin schied nach drei Verweigerungen im Gelände mit Samourai aus – Silber für die Teamwertung erhielt sie trotzdem. Unglücklich verlief auch die EM 2017, als bei ihrem Pferd Samourai die Substanz Firocoxib gefunden wurde, die zu therapeutischen Zwecken im Training, jedoch nicht im Wettkampf erlaubt ist. „Selbstverständlich haben weder ich noch jemand aus meinem Umfeld diese Substanz verabreicht“, hatte die Reiterin damals gesagt, die trotzdem nachträglich disqualifiziert worden war.

Schwer wog auch der Verlust von Chipmunk. Der Vertrag über das Pferd zwischen der Reiterin und Hilmer Meyer-Kulenkampff wurde nicht verlängert. Das Pferd ging dann 2019 an Michael Jung, der es nun bei den Spielen in Tokio ritt. Da auch ihr Samourai für Tokio ausfiel, setzte Krajewski auf Amande.

Turniere in Langenhagen

Zwischen Krajewskis Geburt in Langenhagen und der Teilnahme an den Turnieren in der Region Hannover liegen mehrere Jahre, die die Vielseitigkeitsreiterin nicht in der Flughafenstadt verbracht hat. Dafür allerdings hat sie sich dann dort mit eindrucksvoller Leistung bei den Turnieren vorgestellt - und sie für sich entschieden

Und so ist Marc Dennis Münkel, der als Vorsitzender des Vereins für Vielseitigkeitsreiterei regelmäßig die international besetzten Turniere in Twenge organisiert, an diesem Nachmittag auch sofort am Telefon – denn natürlich gilt er als gefragter Ansprechpartner, wenn es um die Olympiasiegerin und ihre Wurzeln nach Langenhagen geht.

„Sehr ruhig und besonnen“

„Sie hat das verdient“, sagt Münkel – er beschreibt Krajewski, die mittlerweile in Warendorf lebt, als „sehr ruhig und besonnen“. Mit Chipmunk habe sie zuletzt im Jahr 2016 das Turnier in Twenge gewonnen, auch als Bundestrainerin der Junioren sei sie hierher gekommen. Die Goldmedaille der 32-Jährigen sei beachtlich, da der Einsatz ihres Pferdes Amande, mit dem sie jetzt gewonnen hat, eigentlich noch gar nicht in diesem Jahr für die Olympischen Spiele geplant gewesen sei.

Von dpa/Antje Bismark/afa