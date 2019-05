Meine Stadt Ehemaliger VWN-Chef - Wird Scholz CDU-Kandidat für OB-Wahl? Noch ist es nur ein Gerücht, aber nach NP-Informationen soll am Montag Ex-VWN-Chef Eckhard Scholz als CDU-Kandidat für die Wahl des Oberbürgermeisters in Hannover vorgestellt werden.

