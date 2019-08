Hannover

Von einem Trio angegriffen wurde ein 27-jähriger Hannoveraner am frühen Donnerstagmorgen. Die Männer raubten ihr Opfer gegen 1.45 Uhr an der Berliner Allee in Höhe Volgersweg aus. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen des Vorfalls.

Der 27-Jährige befand sich auf dem Heimweg, als er unvermittelt auf dem Gehweg der Berliner Allee von dem Trio niedergeschlagen wurde. Dem am Boden liegenden Mann raubten die Angreifer Bargeld und entrissen ihm sein Smartphone ( Samsung). Anschließend flüchteten die Räuber in unbekannte Richtung und ließen den Leichtverletzten zurück.

„Aktuell liegt zu den Angreifern keine Beschreibung vor, sodass die Ermittler nun nach Zeugen des Vorfalls suchen“, sagt Polizeisprecher Philipp Hasse. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ost unter der Rufnummer 0511 109-2717 entgegen.

Von Simon Polreich