Hannover

Eine Machbarkeitsstudie über die Aufstellung von Trinkwasserspendern im Stadtgebiet sollte die Verwaltung eigentlich vorlegen, doch schon eine solche Studie ist kaum machbar. Zu groß sind Planungs- und Personalaufwand. Immerhin konnte die Verwaltung im Umweltausschuss am Montag über den aktuellen Stand der Dinge berichten.

Insgesamt gibt es derzeit 13 öffentliche Trinkwasserbrunnen in der Stadt, zuletzt wurde im Frühjahr einer am gerade umgebauten Moltkeplatz installiert. Und möglicherweise könnte sogar noch in diesem Jahr ein weiterer am Maschsee dazu kommen.

Mehrmals täglich Zwangsspülung

Doch für die Installation gibt es einige Voraussetzungen. So muss der Standort in der Nähe einer bereits vorhandenen Trinkwasserleitung von Enercity liegen, wie Hilke Bergerstock vom Fachbereich Umwelt und Stadtgrün erklärte. Um einer Verkeimung vorzubeugen, müssten an derartigen Spender auch mehrmals täglich automatisierte Zwangsspülungen durchgeführt werden, weshalb die Leitungen nicht zu lang sein sollten. „Und um Wasserverschwendung zu vermeiden, sind Trinkwasserspender nur an stark frequentierten Orten sinnvoll.“

Die Installation koste im Schnitt etwa 20.000 Euro, die jährlichen Folgekosten lägen bei 750 Euro. „Einen Standort könnten wir mit unserem Budget noch in diesem Jahr finanzieren“, so Bergerstock.

CDU wollte vor einem Jahr Fördertopf anzapfen

Maximilian Oppelt von der CDU kritisierte, dass dieser Vorstoß erst jetzt geschehe, die CDU habe den Aufbau von Trinkwasserspendern bereits vor einem Jahr beantragt und war damit gescheitert. „Damals hatte die Region einen Topf von 100.000 Euro für Trinkwasserspender aufgelegt. Da haben wir eine wichtige Chance verpasst.“ Die öffentliche Bereitstellung von Trinkwasser wäre gerade auch an Laufstrecken ein „echter Gewinn für die Stadt“, so Oppelt weiter.

Seine Anregung, solche Brunnen auch in der Eilenriede zu installieren, erteilte Umweltdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette indes eine klare Absage: „Dorthin wäre eine Leitungsverlegung äußerst teuer. Und es bestünde die Gefahr, dabei die Wurzeln der Bäume zu beschädigen. An Stellen wie dem Maschsee ist das deutlich einfacher.“ Andreas Bingemer ( FDP) appellierte ganz im Geist des Liberalismus an die Eigenverantwortung: „Läufer können sich überall mit Trinkwasser versorgen.“ Im Übrigen auch kostenlos in allen gastronomischen Betrieben entlang der ausgewiesenen Halbmarathonstrecke durch den Stadtwald, woran Mark Bindert von den Grünen erinnerte.

Von Andreas Krasselt