Das tödliche Zechgelage in Vahrenheide: Der Trinker (43), der in der Nacht zu Dienstag mit 6,55 Promille in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, hat die Klinik bereits wieder verlassen. Ein ein Jahr älterer Obdachloser war bei dem Alkohol-Exzess in den Grünanlagen unweit der Haltestelle „Papenwinkel“ gestorben.