Trimm-Dich-Pfad ist wieder fit

Hannover

Fit im Wald: Die 15 Stationen auf dem Trimm-Dich-Pfad in der nördlichen Eilenriede, Nähe der Fritz-Behrens-Allee, wurden komplett erneuert. „Wahrscheinlich ist dieser Trimm-Dich-Pfad die älteste Sportstätte hier in der Eilenriede“, sagte Sabine Tegtmeyer-Dette, Hannovers Erste Stadträtin und Wirtschafts- und Umweltdezernentin „Wir hatten in den letzten Jahren durchaus Handlungsbedarf bei den Geräten“, so Tegtmeyer-Dette weiter. Manche waren auch einfach nicht mehr nutzbar.

Für rund 7000 Euro wurde der 1,9 Kilometer lange Trimm-Dich-Pfad nun wieder bereit für Sportler gemacht. 5000 Euro übernahm die Sparkasse Hannover. „Wir im Vorstand sind alle Hannoveraner und Hannoveranerinnen, wir sind auch aktive Nutzer der Eilenriede“, so Kerstin Berghoff-Ising, Vorstandsmitglied der Sparkasse Hannover.

Alles klimaverträglich

Der erneuerte Trimm-Dich-Pfad bietet 1,9 Kilometer zum Laufen und 15 Stationen mit Kraftübungen. „Alle Instand-Setzungs-Maßnahmen konnten klimaverträglich durchgeführt werden. Es ist ja auch wichtig, dass man die Bäume nicht um die halbe Welt transportieren muss, sondern die Bäume vor Ort verarbeiten kann“, sagt Tegtmeier-Dette.

Fit mit Baumstämmen

An Station 13, wo drei verschieden schwere Baumstämme gestemmt werden sollen, ist neben Lärche (leicht) und Robinie (mittel), als schwerster Stamm zum Beispiel Eiche verwendet worden. „35 Prozent der Bäume in unserem Stadtwald sind Eichen, darauf sind wir stolz“, erzählt Johannes Drechsel vom Bereich Forsten, Landschaftsräume und Naturschutz. Er erwähnt auch einen besonderen Faktor der Übung 13. „Hier kann man auch mal erfahren, wie unterschiedlich schwer Holz sein kann“, so Drechsel. Das bestätigt auch Tegtmeyer-Dette beim Selbstversuch. Nachdem sie den schwersten Stamm, Eiche, hochgestemmt hat, probiert sie den leichtesten, Lärche, aus. „Das ist eindeutig leichter und angenehmer“, sagt sie lachend Beide Stämme bekommt sie jedoch mit Bravour in die Höhe.

Von Stella-Sophie Wojtczak