Trifft Ex-OB Schostok keine Schuld?

HANNOVER

Minutenlang steht Ministerpräsident Stephan Weil (61) im Gerichtssaal H2 des Landgerichts Hannover. Das Interesse der Fotografen und Kameraleute ist längst erloschen, dennoch bleibt Weil stehen, wie bestellt und nicht abgeholt. Das liegt an Harald Härke. Er dachte, dass der Rathaus-Prozess erst um 13.30 Uhr am Dienstag beginne.

Blauer Anzug, blaue Krawatte: Mit seinem typischen Weil-Lächeln erinnert sich der Zeuge an ein Treffen mit dem damaligen OB Stefan Schostok am 1. März 2018. Dem Ministerpräsidenten lagen Personalunterlagen von Frank Herbert, dem OB-Büroleiter, vor. „Das sind Unterlagen, die kein Dritter haben sollte“, meinte Weil. Aus den Unterlagen ging hervor, dass Zulage für Herbert rechtswidrig sei. Weil hatte aber den Eindruck, dass die Überstundenpauschale nie ausgezahlt worden sei.

Schostok beruhigte den Ministerpräsidenten

Ein fataler Irrtum. In dem Untreue-Prozess hat Ex-Personaldezernent Harald Härke (65) hat dem OB-Büroleiter Frank Herbert (50) von April 2015 bis Mai 2018 eine rechtswidrige Gehaltszulage gewährt. Härke hat sein Vergehen vor Gericht gestanden. Herbert hingegen meint, dass ihm die Zulage wegen seiner vielen Überstunden zugestanden habe und will von der Rechtswidrigkeit nichts gewusst haben (Schaden etwa 50.000 Euro). Schostok soll ab Oktober 2017 von der unzulässigen Bezahlung gewusst und sie toleriert haben.

Der Zeuge Weil erinnerte sich, dass ihm der OB sinngemäß erklärt habe: Dass mit der Zulage ist ein alter Hut und längst geklärt. „Mein Problembewusstsein entstand erst, als mir das Innenministerium sagte, dass nichts in Sachen Zulage abgestimmt sei“, erklärte der Ministerpräsident. Das war im Mai 2018.

Ihn belastet der Prozess am sichtbarsten: Frank Herbert könnte nach einer Verurteilung seinen Beamtenstatus verlieren. Foto: Quelle: Dröse

Liegt ein gewerbsmäßiger Betrug vor?

Am 3. März 2019 stehen die ehemaligen Spitzenbeamten vor einer Verurteilung. Frank Herbert, der unvollendete Dezernent, macht einen sehr mitgenommenen Eindruck. Mal fährt er sich fahrig mit der rechten Hand über die Lippen, mal schaut er völlig gedankenverloren an die Decke des Gerichtssaals. Sein hochrotes Gesicht vermittelt keinen gesunden Eindruck.

Wirkt sehr aufgeräumt und gelassen: Ex-OB Stefan Schostok darf hoffen, mit einem Freispruch davon zu kommen. Foto: Quelle: Dröse

Ganz anders Stefan Schostok. Obwohl Weil ihn ignoriert, schaut er den Ministerpräsidenten mit einem gleichsam buddhistischen Lächeln an. Er schreibt die Aussage mit, so als gelte es noch viele wichtige Hinweise zu finden; beflissen wie einst im Amts des Oberbürgermeisters.

Richter Patrick Gerberding gibt nach der Weil-Aussage mehrere rechtliche Hinweise. So könnten sich Härke und Herbert neben der Untreue auch des Betrugs in besonders schwerem Fall schuldig gemacht haben. Und zwar weil Härke behauptet habe, dass die Kommunalaufsicht der illegalen Pauschale zugestimmt habe. Bei der Kommunalaufsicht konnte man sich nicht daran erinnern. Herbert hätte im März/April 2015 auf Grund seiner „Treuepflichten“ als Berufsbeamter seinen Vorgesetzten aufmerksam machen müssen. Das wäre Schostok gewesen.

Hat Härke Personalunterlagen anonym verschickt?

Der Ex-OB sorgte am Ende des Prozesses für eine kleine Slapstick-Einlage. Als er sich über die Anklagebank lehnte, um seine heruntergefallene Jacke aufzuheben, verlor er fast das Gleichgewicht. Dabei war es für ihn ein guter Tag. Richter Gerberding ließ durchblicken, dass er im strafrechtlichen Sinn keine Schuld haben könnte.

Noch auf der Zielgeraden des Prozesses versucht Anwalt Carsten Mauritz seinen Mandanten, Frank Herbert, auf Kosten von Härke rein zu waschen. So will er eine Sprachnachricht in den Prozess einführen. Und zwar soll sich der Personaldezernent im Mai 2018 dafür entschuldigt haben, die Personalunterlagen von Herbert weitergegeben zu haben. Diese Unterlagen landeten auf dem Tisch des Ministerpräsidenten. Während der Anwalt seinen Beweisantrag verliest, schüttelt Härke stumm den Kopf. Doch seine gerötetes Gesicht und sein tiefes Durchatmen spiegeln die Belastung des ehemaligen Personaldezernenten wieder.

Am 17. März sollen die Plädoyers beginnen.

Lesen Sie auch

Von Thomas Nagel