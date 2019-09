Hannover

Der 77-Jährige saß gegen 14.50 Uhr bei geöffneter Tür in seinem auf dem Parkplatz des Discounters geparkten Pkw, als ihn der Unbekannte ansprach. Der Mann bot dem Senior Feigen an. Obwohl dieser das süße Geschenk ablehnte, gab ihm der gewiefte Dieb zwei Früchte und beugte sich dabei in den Wagen. Dann griff er nach der goldenen Kette des Opfers, riss sie ihm vom Hals und flüchtete – Zeugenaussagen zufolge mit einem Begleiter, der am Rand des Parkplatzes wartete.

Der Täter ist 30 bis 40 Jahre alt, cirka 1,80 Meter groß und untersetzt. Er trug eine dunkle Jacke. Sein etwa gleichaltriger Begleiter ist 1,75 bis 1,80 Meter groß und schlank. Er trug ebenfalls eine dunkle Jacke sowie eine blaue Jeans und hat kurze, dunkle Haare.

Diebe sollen sich öfter am Tatort aufhalten

Beide Männer sollen ein südländisches Aussehen haben und sich laut Zeugenhinweisen öfter an dem Discounter aufhalten. Wer weitere Hinweise zur Tat oder den beiden Männern geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ost unter der Telefonnummer 0511/1092717 in Verbindung zu setzen.

