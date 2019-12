Trickdieb-Opfer aus Hannover erzählt: „Jetzt bin ich alles los“

Hannover

Es ist ein schöner, sonniger Montag. Else M. (Name von der Redaktion geändert) ist gerade von einer Reise an die Nordsee in ihr Haus nach Hannover zurückgekehrt. Gegen 12.30 Uhr klingelt bei ihr das Telefon. „Es meldete sich ein Kriminalkommissar Andreas Schwarz“, erinnert sich die 83-Jährige. Der Kripo-Beamte ist in Wirklichkeit kein Kripo-Beamter, sondern ein „Falscher Polizist“ – ein Trickbetrüger. Es gelingt ihm, mit wenigen Sätzen Else M. in eine Art Schockstarre zu versetzen. Wie eine Marionette macht die Rentnerin alles, was der Ganove von ihr verlangt. Am Ende des Tages ist die 83-Jährige um mindestens 35 000 Euro ärmer und in Hannover eines der Opfer von „Falschen Polizisten“.

Else M. wird von dem Täter nach allen Regeln der Kunst überrumpelt. Geschickt bringt er in Erfahrung, dass sie verreist war – er hatte in den vergangenen Tagen immer wieder vergeblich versucht, sie telefonisch zu erreichen. Dann behauptet er, dass eine Nachbarin, die gegenüber der Seniorin wohnt, eine Einbrecher-Bande beobachtet habe. Tatsächlich gibt es niemanden, der Else M. direkt gegenüber wohnt. Stutzig macht sie das dennoch nicht. Zu diesem Zeitpunkt. Die Rentnerin redet sich ein, dass es die Krankenschwester gewesen sein muss, die sie aus der Nachbarschaft kennt.

Systematisch steigert der Verbrecher den Druck

Der falsche Herr Schwarz macht weiter, fragt Else M., ob sie Einbruchspuren an Fenstern und Türen ihres Hauses gefunden habe? Hat sie natürlich nicht: Es gab keine.

Systematisch steigert der Verbrecher den Druck auf die alte Dame, die kaum noch weiß, wo ihr der Kopf steht. Angeblich seien die Täter nun ganz in ihrer Nähe, aber er und seine Kollegen seien der Bande schon auf den Fersen, behauptet der falsche Polizist. „Er hat mich erschreckt. Ich war so schockiert. Damit hatte er mich in der Hand“, weiß die 83-Jährige inzwischen.

Else M. ist Opfer von falschen Polizisten geworden. Sie möchte für diesen Bericht unerkannt bleiben. Quelle: NP

Dann fragt der Täter sie nach ihren Vermögensverhältnissen aus: „Haben Sie Geld zu Hause? Oder Sparbücher?“ Hatte Else M. nicht. Dafür gab es Guthaben auf ihrem Konto bei der Sparkasse. Dort sei das Geld nicht mehr sicher, redet der Betrüger ihr ein: „Die Einbrecher haben einen Komplizen bei der Sparkasse“, gaukelt der Täter seinem Opfer vor.

Der Täter wollte, dass sie sich erstmal erholt

Vorübergehend schaltet er um auf die fürsorgliche Tour. „Er fragte mich, ob ich meine Tabletten schon genommen habe?“, erzählt Else M. Sie solle sich jetzt erst einmal erholen, meinte der Täter. „Ich wollte Mittagessen“, sagt die 83-Jährige.

Zeit, zur Besinnung zu kommen, lässt der falsche Kommissar ihr aber nicht. Nach etwa fünf Minuten ruft er wieder an.

Und jetzt schickt er sie zur Bank. Es muss schnell gehen. „Ich sollte ein Taxi nehmen. Die Quittung sollte ich aufheben. Den Fahrpreis würde ich am Abend erstattet bekommen“, erklärte er Else M. Schließlich helfe sie ja, der Einbrecher-Bande das Handwerk zu legen, lügt der Mann am anderen Ende der Leitung ihr vor.

2000 Euro zieht die Hannoveranerin aus dem Geldautomaten bei der Sparkasse, dann lässt sie sich mit dem Taxi wieder nach Hause fahren. Dort klingelt prompt das Telefon: Der Betrüger gibt Else M. die Anweisung, sie solle das Geld in einen hellen Stoffbeutel packen und gegenüber ihrem Haus neben ein geparktes Auto legen.

„Es ist sicherer, wenn Sie und das Geld übergeben“

Ihren Einwand, sie könne die 2000 Euro doch auch auf dem Dachboden ihres Hauses deponieren, wischt der Täter sofort weg: „Nein, nein. Es ist sicherer, wenn Sie uns das Geld übergeben“, flunkert er Else M. vor. Und sie tut es auch.

Else M. am Telefon. Quelle: NP

Kaum hat sie das Geld an der Straße hinterlegt, meldet sich der falsche Kommissar erneut. Nun fragt er nach einem Tresor. Im Haus hat die 83-Jährige keinen Safe. Dafür verfügt sie über ein Bankschließfach. Geschickt bringt der Täter am Telefon in Erfahrung, was Else M. dort lagert. Er weist sie an, nur die wertvollen Sachen aus dem Depot zu holen: „Silber sollte ich da lassen. Das würden die Einbrecher nicht mitnehmen, behauptete er“, so das Opfer. Wie in Trance holt Else M. drei Goldbarren und Schmuck aus dem Schließfach. Der Wert liegt bei mindestens 33 000 Euro.

Wieder fährt sie mit einem Taxi nach Hause, lässt sich wieder eine Quittung geben. Und wieder packt sie die Wertsachen – wie gefordert – in eine helle Stofftasche. „Diesmal sollte ich den Beutel vor eine Garage in der Nebenstraße legen“, erklärt die 83-Jährige. Der Ganove will sich in einer Dreiviertelstunde wieder bei ihr melden. Doch das Telefon bleibt stumm. Else M. schwant Böses.

Oft fragt sie sich: Wie konnte ich hereinfallen?

„Als ich in meinem Sessel im Wohnzimmer saß und die Anspannung weg war, habe ich gedacht, jetzt bist du alles los“, sagt sie. Die Rentnerin ruft die Telefonnummer an, unter der „Kriminalkommissar Andreas Schwarz“ angeblich erreichbar ist. Aber es nimmt niemand ab. Dann verständigt die 83-Jährige die (echte) Polizei.

Oft hat sich die Hannoveranerin gefragt, wie sie auf den Betrüger reinfallen konnte. Inzwischen weiß sie: „Was der gemacht hat, war wie eine Gehirnwäsche. Durch diese ständigen Anrufe hatte ich nicht einen Moment lang Zeit, um nachzudenken.“

Nach der Tat ist Else M. deprimiert, hat „einen Durchhänger“, wie sie sagt. Hilfe findet sie beim Weißen Ring, dem Verein, der Verbrechensopfern zur Seite steht. Dass sie reingefallen ist, lässt sich nicht rückgängig machen, weiß die 83-Jährige. Sie hat ihre Geschichte aber schon einigen anderen älteren Menschen erzählt – in der Hoffnung, dass sie auflegen, wenn sie von „Falschen Polizisten“ angerufen werden.

Lesen Sie auch:

Von Britta Mahrholz