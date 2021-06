Hannover

Ein 34-jähriger Hannoveraner steht im Verdacht, im Oktober 2016 in das Einfamilienhaus seines Arbeitgebers in Isernhagen N.B eingebrochen zu sein und dabei gleich zwei Tresore gestohlen zu haben. Möglicherweise halfen ihm dabei vier Komplizen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hannover wurden am Mittwoch drei Immobilien und ein Bankschließfach in Hannover, Garbsen und Bremerhaven durchsucht. Dabei stellten die Beamten Schmuck, einen BMW X5, diverse Handys und eine Schusswaffe sicher.

Der Einbruch hatte sich am Abend des 3. Oktober 2016 zwischen 20.30 Uhr und 23 Uhr ereignet. Da die Täter dabei scheiterten, die Tresore mit einem Winkelschleifer zu öffnen, nahmen sie sie einfach mit. Neben diversen Schmuckstücken erbeuteten sie eine Geldsumme im sechsstelligen Bereich.

34-Jähriger stand frühzeitig unter Verdacht

Der 34-Jährige war ein Angestellter der ausgeraubten Familie und stand frühzeitig unter Verdacht. Er soll laut Staatsanwaltschaft zumindest zum Tatzeitpunkt in Hannover gelebt haben. Bei der damaligen Durchsuchung seiner Wohnung wurde jedoch nichts Belastendes gefunden. Das Verfahren wurde 2017 eingestellt.

Anschließend aber wurde dem Verdächtigen das eigene Protzgehabe zum Verhängnis. In den sozialen Medien postete er Fotos von sich, die auf einen luxuriösen Lebensstil hindeuteten, den er sich eigentlich ebenso wenig leisten konnte, wie den Luxusurlaub in Dubai, von dem er ebenfalls Bilder ins Internet stellte. „Der Lebenswandel konnte nicht mit seinen Einkünften in Einklang gebracht werden“, so die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Kathrin Söfker.

Die Anklagebehörde und die für den Tatort zuständige Polizeiinspektion Burgdorf nahmen die Ermittlungen wieder auf. Die nun auf richterliche Anordnung in mehrere Durchsuchungen gipfelte. Die aufgefundenen Beweismittel werden zunächst ausgewertet. Von dem Ergebnis wird es abhängen, ob es zu einer Anklageerhebung wegen Einbruchsdiebstahl kommen wird. Die Ermittlungen zu den mutmaßlichen Komplizen dauern an.

Von Andreas Krasselt