Erasmus-Semester geplatzt: So erlebten drei Studenten den Lockdown im Ausland

Weit weg von zu Hause fremde Länder bereisen, andere Kulturen erleben, neue Freunde finden und nebenbei das Studium vorantreiben: Ein Auslandssemester ist für viele Studenten der Höhepunkt ihrer Hochschulzeit. Eine spannende Erfahrung, die für Julia Vesterling (24), Nina Dreyer und Jan Kluckert (beide 22) jedoch abrupt endete. In Spanien, Frankreich und Malaysia erlebten die drei Studenten der Hochschule Hannover den Ausbruch der Corona-Pandemie. In der NP schildern sie, was Sie bis zu ihrer Rückkehr erlebten.

Über das Austausch-Programm Erasmus zieht es jährlich allein in Deutschland Tausende junge Menschen in die Ferne. Auch die Hochschule Hannover berät ihre Studenten beim Fahrplan ins Ausland. Julia Vesterling, die in Hannover Milch- und Verpackungswirtschaft studiert, zog es nach Spanien – genauer gesagt nach Katalonien in das Städtchen Vic, 70 Kilometer entfernt von Barcelona. Aus einem Semester wurden letztlich aber nur acht Wochen. „Dann hat uns leider die Corona-Krise einen Strich durch die Rechnung gemacht“, blickt sie zurück.

Erinnerung an Madrid vor der Corona-Pandemie: Julia Vesterling musste ihr Auslandssemester in Spanien abbrechen. Quelle: Privat

Nachbarorte mit Straßensperren abgeriegelt

Als die Pandemie Ende Februar Spanien erreichte gingen auf dem Uni-Campus in Vic schnell die Gerüchte um: Ab morgen gibt es keinen Nahverkehr mehr. Die Uni schließt übermorgen. Zwei Studenten sind krank. Für Vesterling war es nicht einfach, den Überblick über die dynamische Lage zu behalten. Denn trotz guter Spanischkenntnisse konnte sie die ausschließlich in katalanischer Sprache geschriebenen Lokalnachrichten nur grob verstehen. „In einer Fremdsprache ist die Seriosität von Nachrichten ohnehin deutlich schwieriger zu bewerten als auf Deutsch“, sagt sie.

Die Lage wurde zunehmend ernster. Als zwei Orte in der näheren Umgebung von Vic mit Straßensperren abgeriegelt wurden, wuchs die Unsicherheit und viele Auslandsstudenten planten ihre Abreise. Auch Vesterling packte schweren Herzens ihre Koffer. Am 13. März, einen Tag bevor Spanien die europaweit schärfste Ausgangssperre verhängte, flog sie von Barcelona zurück nach Hannover. Da unklar war, ob bis dahin der Nahverkehr noch zum Flughafen fahren würde, machte sie sich bereits am Vortag auf den Weg und verbrachte noch eine Nacht im Hostel. „Die Stimmung in Barcelona war absolut gespenstisch“, schildert sie ihre letzten Stunden in Spanien. „Auf dem Weg zum Flughafentransfer bin ich mitten am Tag über die komplett leere Plaça Catalunya gelaufen, einer der sonst belebtesten Plätze der Stadt.“

Auslandssemester wird zu Hause beendet

Dass die Studentin bei ihrer Abreise das Zimmer im Wohnheim bereits komplett geräumt hatte, erwies sich als die richtige Entscheidung. Mittlerweile ist klar, dass die Uni erst wieder zum Wintersemester öffnet und die Erasmus-Studenten nicht zurückkehren werden. „Dabei haben einige noch ihr gesamtes Hab und Gut vor Ort“, sagt Vesterling.

Ihr Auslandssemester muss die 24-Jährige jetzt online in der Heimat abschließen. Das klappt überraschend problemlos, sogar die ersten Prüfungen hat Vesterling schon hinter sich. Nur die spannenden Erfahrungen im Ausland abseits akademischer Leistungen lassen sich digital nicht nachholen. Deshalb ist das Kapitel Katalonien für die junge Frau auch noch nicht beendet. „Ich kehre zurück, wenn auch nicht als Studentin“, versichert sie. „Allein in Barcelona habe ich ja nicht mal die Hälfte von dem gesehen, was ich mir vorgenommen habe.“

Corona legt Paris lahm

Auch für Nina Dreyer beendete die Corona-Pandemie das Highlight des Studiums. Ihr viertes Semester in Public Relations wollte sie in Paris absolvieren. Als am 10. Februar der Uni-Betrieb startete, war das Virus bereits in Europa angekommen. „Jedoch hat keiner damit gerechnet, dass wir selbst bald davon betroffen sein könnten. Auch als die Zahl der Infizierten in Italien ab Ende Februar mehr und mehr stieg, machte sich niemand Sorgen“, sagt sie.

Adieu Paris: Als Deutschland die Grenzen schloss, kehrte Nina Dreyer schweren Herzens zurück nach Hannover. Quelle: Privat

Schnell hatte die Pandemie aber auch Frankreich im Griff. Die Studentin erinnert sich an den 12. März, als Staatspräsident Emmanuel Macron in seiner Ansprache die Schließung der Schulen und Universitäten bekannt gab. „Was das für uns bedeuten sollte, wussten wir irgendwie selbst nicht so richtig. Paris zu verlassen, war da für die meisten noch kein Thema“, sagt sie. Selbst als Austauschschülern aus den USA die Rückreise empfohlen wurde, habe der Großteil der europäischen Erasmus-Studenten das noch als übertrieben empfunden.

Als die Uni schloss, war zunächst nur von einer Woche die Rede. Innerhalb dieser sieben Tage brachten aber immer Maßnahmen das öffentliche Leben in Paris zum Erliegen. „Meine Unsicherheit wuchs, aber ich wollte trotzdem unbedingt in Paris bleiben und mein Abenteuer Auslandssemester erleben“, sagt die 22-Jährige.

Abschied mit Tränen

Doch dann kam der 15. März – Deutschland verkündete die Schließung der Grenzen. „Es war ein Sonntag und wir saßen gerade beim Picknick unterm Eiffelturm, als ich die Eilmeldung auf mein Handy geschickt bekam“, erinnert sich Dreyer. Es war der Moment, als ihr klar wurde: Es ist an der Zeit, Paris adieu zu sagen. Tränen flossen. Ich habe mich aber auch nach Sicherheit und meiner Familie gesehnt“, sagt sie.

Noch am selben Tag packte sie ihre Sachen und saß am späten Abend bereits im Flix-Bus Richtung Hannover. Ein abruptes Ende ihres Traums vom Auslandssemester, noch fühle es sich traurig an. Und dennoch sei es richtige Entscheidung gewesen, nach Deutschland zurückzukehren. „Insbesondere weil Frankreich noch drastischer von den Maßnahmen betroffen ist “, sagt Dreyer.

Ausgangssperre in Malaysia

Als Jan Kluckert die ersten Nachrichten über den Ausbruch des Corona-Virus erreichten, reiste er gerade durch Vietnam und Kambodscha. Es waren Ferien an der Uni in Malakka ( Malaysia), wo er gerade das erste von zwei geplanten Semestern für ein Double-Degree (zwei Abschlüsse in Deutschland und Malaysia) absolviert hatte. Zunächst schien sich das Virus lediglich in China stark auszubreiten, sodass die ersten fünf Wochen des zweiten Semesters noch planmäßig stattfanden. Am 18. März reagierte die malaysische Regierung jedoch mit einer Ausgangskontrolle auf die Pandemie. Das Haus durfte grundsätzlich nur von 8 bis 20 Uhr und ausschließlich zum Einkaufen oder für Arztbesuche verlassen werden. Alle nicht systemrelevanten Geschäfte und Unternehmen mussten schließen, auch die Uni machte dicht.

Flughafen in Kuala Lumpur: Jan Kluckert verbrachte acht Monate in Malaysia. Quelle: Privat

Kluckert nutzte die Zeit vor allem zur Arbeit an seiner Bachelorarbeit. Viel mehr blieb ihm auf dem Campus auch nicht übrig. Fitnessstudio? Geschlossen. Pool? Gesperrt. Fit hielt sich der sportliche Student mit Ausdauerläufen um den Apartmentblock. Fünf Wochen sollten auf diese Weise vergehen. Als die Uni bekannt gab, dass der Lehrbetrieb nicht vor Ende Juni wieder aufgenommen wird, begannen in seiner WG die Diskussionen, wie es weitergeht. „Auch wenn mir die Entscheidung nicht einfach viel, entschloss ich mich, mit den anderen Studenten nach Deutschland zurückzukehren“, so der 22-Jährige.

Fiebermessen im Supermarkt

Am 22. April ging es schließlich von Kuala Lumpur über Doha ( Katar) nach München und von dort mit dem Zug nach Hannover. 40 Stunden dauerte der Trip. „Ich war schon etwas verwundert, dass wir bei der Ankunft Deutschland durch keine Medizin-Checks mussten. In Malaysia wurde sogar im Supermarkt Fieber gemessen“, erinnert sich der 22-Jährige.

Die malaysische Uni ist digital gut aufgestellt, das Semester online abzuschließen daher kein Problem. Kompliziert ist nur die Zeitverschiebung. Nach deutscher Zeit finden die Veranstaltungen zwischen 2 und und 10 Uhr morgens statt. In der Regel kann Kluckert diese aber auch zeitversetzt ansehen und Arbeiten nachreichen. „Trotzdem ist es sehr schade, dass ich mich nicht mehr persönlich von allen verabschieden konnte. Von Kommilitonen, die zu Freunden geworden sind und Professoren, die mich unterstützt haben“, betonte er. „Jetzt bleibt mir erstmal nichts anderes übrig, als ,Terima Kasih, Malaysia’ – vielen Dank, Malaysia – zu sagen. Auf ein Wiedersehen nach der Corona-Krise.“

Erfahrungsberichte von Erasmus-Teilnehmern bietet die Hochschule Hannover auf ihrer Plattform Wanderlust unter www.wanderlust-hsh.de.

Von André Pichiri