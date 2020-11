Hannover

Vor dem Kontaktladen Mecki am Raschplatz hat es am Mittwoch geleuchtet: Eine Vielzahl von Kerzen funkelte und erinnerte an die im vergangenen Jahr verstorbenen Wohnungslosen. Der Kerzenschein strahlte mehrere Zettel mit Namensliste an, festgeklebt an einer Steinwand. Auch die aufgestellten Feuerkörbe warfen Licht auf die Namen auf der Liste. Hin und wieder ging ein Wohnungsloser auf die Liste zu und schrieb einen weiteren Namen darauf – Namen von verstorbenen Wohnungslosen, über die offiziell nicht einmal bekannt war, dass sie verstorben sind.

Dass Obdachlose Kerzen anzündeten und Namen auf die Liste schrieben, war Teil einer Andacht des evangelisch-lutherische Stadtkirchenverbands Hannover und der Katholischen Kirche in der Region Hannover. Die ökumenische Trauerandacht sollte die Möglichkeit geben, Abschied zu nehmen. Denn immer mehr Menschen in Hannover werden anonym bestattet. In diesem Jahr sind nach Angaben des evangelisch-lutherischen Stadtkirchenverbandes 72 Menschen aus der Wohnungslosenszene verstorben – und damit doppelt so viele wie im vergangenen Jahr.

Anzeige

Das Ordnungsamt organisiert die Bestattungen, bei denen meist mehrere Urnen gleichzeitig unter die Erde gebracht werden. „Menschen, die auf der Straße sterben, haben nicht weniger Würde“, betonte Probst Christian Wirz am Mittwoch. Um ein gemeinsames Zeichen von evangelischer und katholischer Kirche zu setzen, gestaltete er mit Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes die Andacht. „Uns ist wichtig, dass wir uns nicht in die Kirche zurückziehen, sondern dorthin gehen, wo die Menschen sind“, sagte Müller-Brandes. Somit wurde unter der Raschplatzüberführung gebetet und gesunden: Der Obdachlosenchor sang „Streets of London“ mit deutschem Liedtext und Vertreter von Kirche, dem Kontaktladen und dem Zahnmobil stimmten gemeinsam mit zahlreichen Obdachlosen ein.

Gemeinsam erinnern: Eine Trauerandacht am Raschplatz bot Menschen die Möglichkeit, Abschied von verstorbenen Obdachlosen zu nehmen. Quelle: Behrens

Doch die Andacht machte die versammelten Menschen nicht nur traurig. Viele der Trauernden waren auch wütend: „Es ist eine Schande, dass in unserem reichen Land Menschen auf der Straße leben und elendig zugrunde gehen“, ärgerte sich etwa Barbara Schediwy, die als ehrenamtliche Ärztin im Kontaktladen unterstützt. „Gerade mit der Corona-Pandemie und den kälteren Temperaturen, springen wir Obdachlosen dem Tod immer wieder von der Schippe“, sagte Elisabeth Karacoglan.

„Wir Obdachlosen springen dem Tod immer wieder von der Schippe“, sagte Elisabeth Karacoglan Quelle: Behrens

Und auch der Obdachlose Frank Jürgen Weinert stimmte zu: „Ich bin wegen der Verstorbenen traurig, aber noch viel trauriger macht mich, dass die Obdachlosen nicht genug bedacht werden“, sagte er im NP-Gespräch. Schließlich ist die Unterbringung von Wohnungslosen seit dem Ende des Obdachlosennothilfeprojekts im Naturfreundehaus ein Problem, das in der Stadt zunehmend für Entsetzen sorgt. Karacoglan und Weinert wünschen sich wie viele andere mehr Hilfe: „Die Stadt muss endlich Geld in die Hand nehmen, um der Verwahrlosung ihrer obdachlosen Bürger entgegenzuwirken“, fordert Weinert.

Zur Galerie Abschied nehmen, konnten am Mittwoch Hinterbliebene von verstorbenen Obdachlosen bei einer Trauerandacht vor dem Kontaktladen Mecki am Raschplatz.

Lesen Sie auch

Von Sophie Peschke