Hannover/Braunschweig

In der Nacht zu Dienstag ist in Hannover ein Kastenwagen eines Küchenfachmarkts gestohlen worden. Der Dieb konnte von Zivilfahndern der Autobahnpolizei Braunschweig auf der A2 bei Königslutter gestoppt werden. Den Beamten war der Transporter aufgefallen, weil der Dieb polnische Nummernschilder angebracht hatte. Die Tarnung aber passte so gar nicht zu den deutschen Werbeaufdrucken des Küchenmarkts.

Da der Fahrer keine vernünftige Erklärung dafür anbieten konnte, wurde er vorläufig festgenommen. Eine Überprüfung der Fahrzeugdaten mit dem Polizeicomputer ergab, dass es eigentlich Braunschweiger Kennzeichen hätte haben müssen. Wie sich herausstellte, war der Transporter in der Nacht in Hannover gestohlen worden.

Von Andreas Krasselt