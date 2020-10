Hannover

Wenn sie lächelt und ihre blonde lange Haarmähne über die Schultern wirft, hat sie etwas von der Schauspielerin Anna Loos. Eine schöne Frau mit etwas herben Zügen, denkt man. Wenn sie spricht, sind da die eher dunklen Töne eines Mannes. Und auch die kräftigen Hände des 1,91 Meter großen Menschen würden eher auf einen Mann schließen. Sandrine Remhof (51) ist eine Frau, das weiß sie seit mindestens einem Jahrzehnt genau und das spürte sie viel länger. „Ich bin als Mann geboren, wusste aber schon immer, dass da etwas nicht stimmt. Ich habe rebelliert und bin doch erst recht spät darauf gekommen, was es ist“, sagt sie. Und: „Besser spät als nie.“

Puppen und Klamotten der Schwester

Zwischen Ahnung und Wissen lagen die Ausbildung zum Maler und Lackierer in Hainholz, eine ganz normale Ehe und die Geburt der beiden Söhne. „Ich habe immer in einer männlichen Welt gelebt und gearbeitet, auch lange auf dem Bau, hatte immer Freundinnen, ich stehe ja auch auf Frauen. Aber irgendwie war es nie richtig.“ Ja, bereits als Kind spielte sie mit den Puppen der Schwester, zog auch mal deren Klamotten an, aber woher sollte der kleine Andreas damals wissen, dass er eigentlich ein Mädchen im Jungenkörper ist? Dass da schon eine kleine Mädchenbrust war, „wächst sich aus“, sagte die Mutter.

Anzeige

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

„Meine Mutter hätte es verstanden“

Vor etwa 20 Jahren tastete sie sich langsam an ihr eigenes Geheimnis heran, „aber damals galten Transgender noch als Exoten, die waren auf einer anderen Schiene.“ An ihrem 42. Geburtstag, dem 10. Oktober 2010, outete sie sich. Auch gegenüber der Familie – in einem Brief. „Mein großer Sohn hat mir ganz viele Fragen gestellt und ich habe alle beantwortet, das war ein gutes Gespräch“, berichtet sie. „Dennoch ist er in der Ansprache bei Vaddern geblieben, das ist auch ok für mich.“ Ihre Mutter war damals schon tot, „aber ich denke, sie hätte es verstanden. Mein Vater hat es akzeptiert, aber es ist irgendwie nicht richtig für ihn. Das ist diese Generation, für die es nur schwarz oder weiß gibt, grau ist da schon schwieriger“.

Lesen Sie auch: Regenbogenfamilie – Mütter von Liam kämpfen für Gleichberechtigung

Offenbar gilt das nicht nur für die ältere Generation. Nach einer Umschulung als Refa-Techniker (Arbeitsplatz-Optimierer) hatte sie sich beworben – als Frau. „Die Zeugnisse und Zertifikate waren noch nicht auf Sandrine umgeschrieben, allerdings hatte ich vom Familiengericht ein entsprechendes Schreiben mitgeschickt. Ich schrieb sicher 200 Bewerbungen und bekam nur Absagen.“ Dass Remhof ihre Umschulung mit einer 1,4 abgeschlossen hatte, zählte nicht. Ihre vielen Extra-Qualifikationen ebenfalls nicht. „Die wollten keine Unruhe im Laden“, denkt sie über die Beweggründe der Arbeitgeber.

Eine gute Therapeutin ohne viel Ahnung

Irgendwann war der Punkt gekommen, an dem Andreas Sandrine wurde, auch äußerlich, nicht nur tief drinnen. Auch auf den offiziellen Papieren, im Pass, als Ansprechpartnerin für Behörden. Für diese Fälle gibt es einen Regelkatalog. „Ich musste mich sehr oft sehr nackig vor völlig Fremden machen“, erzählt Sandrine Remhof und meint damit nicht, sich ihrer Kleidung zu entledigen. Eine begleitende Psychotherapie von mindestens einem Jahr ist Pflicht, dann muss die Indikation vom Psychiater für die Hormongabe eingeholt werden, man schreibt einen transsexuellen Lebenslauf, „man muss jeden Schritt befolgen, sonst geht es nicht weiter“, berichtet Remhof.

Lesen Sie auch: Queeres Filmfestival zeigt Filme online

Es gebe Spezialisten für Transgender unter Therapeuten, aber die seien rar gesät. „Ich hatte eine sehr nette Frau, die damals keine Ahnung von Transgendern hatte. Sie hat von mir gelernt, ich von ihr. Das war ein gutes Geben und Nehmen.“ Die Chemie habe gestimmt, das sei nicht selbstverständlich. „Ich hatte auch mal einen Therapeuten getroffen, der hat mich allen Ernstes gefragt, ob ich schon einmal daran gedacht hätte, als Domina zu gehen.“

Eine Frau auch laut Personalausweis

Heute steht in ihrem Personalausweis nicht männlich, nicht divers, nein: weiblich. Obwohl sich Sandrine nach einiger Überlegung und nach vielen Recherchen nicht hat operieren lassen. Die OP barg in ihrem Alter zu viele Risiken, „wenn man da was von außen nach innen stülpt, ist das nicht so einfach“. Sie lebt als Frau heutzutage auch durchaus ihre männlichen Anteile, „etwa im Job, wo es schon mal kerniger zugeht“. Aber sie ist mit sich im Reinen, entspannt und zufrieden. „Ich habe im Laufe der Zeit meine Mitte gefunden.“ Auch ihre Lebenspartnerin sage, sie trage beides in sich – und genau das gefalle ihr auch.

Testosteronblocker und Wechseljahre

Sandrine Remhof muss bis an ihr Lebensende Hormone nehmen, die ihre Weiblichkeit stützen und ihre Männlichkeit beschränken: Testosteronblocker nennen sich diese Hormone „und das Gute ist, dass die auch entwässern wirken“. Die Migräne, die sie als Mann quälte, ist dank der Östrogene verschwunden, dafür hat sie jetzt immer mal wieder die Hitzewallungen der Wechseljahre. Was „da unten“ sei, stört sie nicht, „da ist durch die Hormongabe eh tote Hose“, sagt sie – ohne das Gesicht zu verziehen.

Andersfühlend, aber nicht außerirdisch

Sandrine Remhof arbeitet mittlerweile in einer vom Jobcenter Region unterstützen Umschulungsmaßnahme für Facility Services Hannover im Bereich Fuhrpark und Logistik, „das ist vielseitig, das macht Spaß und die Kollegen sind sehr nett“, sagt sie. Probleme mit der Transgender-Frau habe hier niemand, ihre berufliche Erfahrung, ihr Einsatz überzeugt Kollegen und Chefs. Jetzt träumt Remhof eigentlich nur noch davon, vom Arbeitgeber übernommen zu werden und damit die gleiche Bezahlung wie ihre Kollegen zu erhalten. „Von mir aus bleibe ich gern bis zur Rente.“ Und hat sie sonst noch Wünsche? „Dass es sich in der Gesellschaft durchsetzt, dass wir Transgender andersfühlende Menschen sind, aber Menschen und keine Außerirdischen. Wir stecken im falschen Körper, aber das ist kein Grund, uns zu diskriminieren.“

Von Petra Rückerl