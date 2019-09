Wildschweine fühlen sich auch in Hannover immer wohler. Laut Stadt und Polizei gab es in den vergangenen Tagen gleich zwei Unfälle mit den Tieren auf dem Messeschnellweg. Sie sind nach Jahrzehnten wieder in der südlichen Eilenriede aufgetaucht. In der Stadt hat sich eine feste Population etabliert – und wird wohl auch nicht mehr verschwinden.