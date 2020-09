Tragischer Unfall: Ein Toter (81) und ein Schwerverletzter (77) bei Hannover

Hannover

Tragischer Unfall in der Region Hannover: In Ramlingen-Ehlershausen ( Burgdorf) hat ein 81-Jähriger mit seinem Ford den Fahrer (77) eines Pedelec erfasst und schwer verletzt. Der Verursacher selbst starb wenig später in einer Klinik – während der Fahrt war es bei dem 81-Jährige zu einem internistischen Notfall gekommen, dabei verlor er die Kontrolle über sein Auto.

Wie die Polizei in Hannover am Sonntag mitteilte, war es am Sonnabend gegen 11.45 Uhr zu dem Unfall gekommen. Der Fordfahrer war auf der Ramlinger Straße unterwegs gewesen, als er plötzlich nach links von der Fahrbahn abkam. Er prallte gegen einen Zaun sowie ein geparktes Auto und stieß mit dem Pedelec-Fahrer zusammen.

Nach dem Unfall starb der Verursacher in einem Krankenhaus. Quelle: Elsner

Der Ford kreuzte dann noch einmal die Fahrbahn. Anschließend krachte der Fahrer gegen ein Verkehrsschild und einen Gartenzaun.

81-Jähriger stirbt im Krankenhaus

Ersthelfer kümmerten sich sofort um die Verletzten. Der Fordfahrer starb später in einem Krankenhaus. Die Polizei geht bei ihm von einem Krankheitsfall aus. Die Beamten schließen aus, dass der 81-Jährige an den Folgen des Unfalls starb.

Der Pedelec-Fahrer wurde schwer verletzt. Die 82-jährige Mitfahrerin im Ford erlitt leichte Blessuren. Die Schadenshöhe beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 7400 Euro.

