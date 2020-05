Tränen bei den Abschlussprüfungen

Hannover

Für Inga Bögershausen (15) war der Mittwoch ein besonderer Tag in der eigenen Schullaufbahn. Die Schülerin der IGS Garbsen hat ihre Abschlussprüfung in Deutsch geschrieben. Die Klausuren sind für sie wichtig, denn sie will danach die Oberstufe besuchen. Doch die Prüfungssituation war für sie und ihre Mitschüler alles andere als gewöhnlich.

„Alles stand unter dem Infektionsschutz“, berichtet sie. Händewaschen, Abstände einhalten – so hatten sie sich das nicht vorgestellt. Doch die Hygieneregeln sind für Inga Bögershausen gar nicht das Problem. Viel schlimmer sei die Angst, dass der ausgefallene Unterricht der vergangenen Wochen sich auf die Ergebnisse niederschlage. „Ich mache mir vor allem in den anderen Fächern große Sorgen.“ Aber nicht nur um sich, sondern auch um ihre Mitschüler. „Einige konnten sich zu Hause überhaupt nicht vernünftig auf die Abschlussarbeiten vorbereiten. Das hat man vor allem in den vergangen Tagen gemerkt, im Unterricht sind viele Tränen geflossen.“ Und nicht nur da, auch bei der Abschlussprüfung selbst habe einige die Zukunftsangst gepackt. „Ich finde es immer noch nicht richtig, dass wir in dieser Situation die Prüfungen ablegen mussten. Mit Chancengleichheit hat das nichts zu tun“, ist die Schülerin überzeugt.

In den vergangenen Wochen wurde immer wieder die Forderung laut, die Prüfungen auszusetzen – zu viel Unterrichtsstoff sei in der Zeit der Corona-Pandemie ausgefallen. Julia Willie Hamburg, Fraktionsvorsitzende der Grünen, forderte: „Die einzige nachteilsfreie Variante kann somit nur eine Durchschnittsnote als Abschlussnote sein, die durch eine Prüfung als freiwilligen Verbesserungsversuch ergänzt wird.“

Kultusminister ist von fairen Prüfungsbedingungen überzeugt

Doch Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) lenkte nicht ein. Er hielt an den Abschlussarbeiten fest, machte lediglich die mündlichen Prüfungen zu einer freiwilligen Option. Am Mittwoch zeigte er sich von dieser Entscheidung überzeugt: „Ich halte es für den richtigen Weg, dass das Kultusministerium und die Schulen vor Ort alle Anstrengungen unternehmen, damit die Prüfungen stattfinden können.“ Trotz der vorübergehenden Schulschließung könne man faire Prüfungsbedingungen schaffen. Dazu gehöre auch, dass man den Schülern mehr Zeit zur Vorbereitung eingeräumt habe.

Für Christian Hoffmann, Sprecher der Bildungsgewerkschaft GEW, steht fest: „Für die Lehrkräfte hat der organisatorische Aufwand hinter den Prüfungen eine immense Mehrbelastung bedeutet.“ Und nicht nur für sie: Auch für die Schüler sei die Prüfungssituation außergewöhnlich gewesen. Viele hätten die Situation, in der sie wochenlang zu Hause gelernt haben, noch nicht entsprechend überwunden. Laut Christian Hoffmann sei dies vor allem zum Nachteil von Kindern aus schwierigen sozialen Verhältnissen geworden. „Einige Lehrkräfte haben bei den Prüfungen in fragende Gesichter geblickt.“

Lehrer: „Schülerinnen und Schüler sind verunsichert“

Auch Lutz Müller, Lehrer an der IGS Rodenberg, berichtet von einem immensen Arbeitsaufwand: Normalerweise genügen für 150 Schüler elf Räume. Wegen der Hygienevorschriften mussten die Lehrkräfte aber 24 Klassenzimmer herrichten. Nicht der einzige Punkt, den Lutz Müller kritisiert: „Das Hin und Her über die Abschlussprüfungen hätte sich das Kultusministerium sparen können. Die Schülerinnen und Schüler hätten auch ohne die Arbeiten ihren weiteren Weg beschreiten können.“ Aber dabei geht es ihm noch um mehr: Viele seien verunsichert, weil Kultusminister Grant Hendrik Tonne angekündigt hat, dass die mündlichen Prüfungen freiwillig seien. Bisher sei aber kein Erlass veröffentlicht worden: „Ohne den gilt die Aussage nicht, und das verunsichert die Schüler, weil sie nicht wissen, auf was sie sich genau vorbereiten sollen.“

Aber nicht nur die Abschlussprüfungen der neunten und zehnten Klassen wurden am Mittwoch zum Aufregerthema im Bildungssektor. Auch die Halbzeitbilanz von SPD und CDU führte zur Kritik.

CDU-Chef Dirk Toepffer hatte angekündigt, dass man an den bereits beschlossenen Erhöhungen für Lehrkräfte nicht rütteln wolle, aber die Anhebung der Grund-, Haupt- und Realschullehrkräfte in die Besoldungsgruppe A13 in dieser Legislatur nicht kommen werde. Auch das flächendeckende Weihnachtsgeld für Beamte werde es nicht geben.

Dies sorgte vor allem bei der GEW für Kritik: „Uns geht es schon lange um eine angemessene Bezahlung der Lehrkräfte. Aber vor allem in dieser Situation sind sie einer immensen Mehrbelastung ausgesetzt, die Besoldungsanhebung auszusetzen, geht so nicht“, sagte Christian Hoffmann verärgert.

Von Mandy Sarti