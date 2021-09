Traditions-Gastwirtschaft Wichmann: Jetzt auch letzter Fassadenrest weg

Hannover

Jetzt erinnert nichts mehr an Hannovers traditionsreiche Gastwirtschaft Fritz Wichmann: Seit dem Abriss der meisten Gebäudeteile 2019 standen bis zu diesem Wochenbeginn noch Fragmente der Fassade und ein weiteres Mäuerchen verloren auf dem Grundstück an der Hildesheimer Straße in Döhren. Nun hat ein Bagger auch sie weggeräumt.

Hotel mit Fünf-Sterne-Anspruch geplant

Kurz vor dem Abriss: Die ehemalige Gastwirtschaft Fritz Wichmann. Quelle: Christian Behrens (Archiv)

Auf dem Grundstück soll ein Luxushotel mit Fünfsterne-Anspruch entstehen. Der hannoversche Wirtschaftsprüfer Paul Morzynski hatte das Areal mit dem Gebäudeensemble der alten Gastwirtschaft erworben. Es stand nicht unter Denkmalschutz, weil wegen ständiger Umbauten kaum noch etwas dem Original entsprach. Zunächst war der Plan, wenigstens Teile der markanten Fassade zu erhalten. Doch dann stellte sich heraus, dass auch dieses Mauerwerk eigentlich zu marode war – außerdem war es der geplanten Tiefgarage im Weg.

Bagger bei der Arbeit: Was von der Gaststädte übrig blieb. Quelle: Michael Thomas

Statt Denkmalschutz ist aber ein Ensembleschutz verfügt: Ein Neubau muss zwar nicht aus dem historischen Baumaterial bestehen, muss aber stadträumlich so wie der Altbau wirken. Architekt Claus Peter Schulze hat daher einen Entwurf für den Neubau gefertigt, der straßenseitig bis auf wenige Details fast exakt dem Altbau gleicht. „Wer dort vorbeikommt, wird keinen Unterschied bemerken“, sagt Morzynskis Projektleiterin Martina Siedler.

Tiefgarage mit Aufzug

Der Bauantrag wurde bereits im vergangenen Dezember gestellt, seitdem wartet man auf die Freigabe. „Es hat ziemlich viele Nachfragen dazu aus dem Bauamt gegeben“, sagt Siedler. Der Plan sieht unter anderem eine Tiefgarage unter dem Hotel vor. Weil der Ensembleschutz keine Rampe zur Einfahrt geduldet hätte, bringt jetzt ein Aufzug die Autos ins Kellergeschoss.

Das war 2019: Die Fassade der ehemaligen Gaststätte Wichmann an der Hildesheimer Straße im Stadtteil Döhren wird von Holzbalken gestützt. Der Rest der Immobilie wurde zuvor abgerissen. Quelle: Moritz Frankenberg (Archiv)

Die Gastwirtschaft Wichmann ist ein kleine Legende in Hannover: Wladimir Putin speiste hier, Chris de Burgh und eine Prinzessin aus Thailand. Die Räume waren verwinkelt, die Wände mit vergilbten Fotos übersät – aber irgendwie war es immer urgemütlich, und die vertrauliche Atmosphäre zusammen mit der guten Küche von Gastwirt Gerd Weick zogen viel Prominenz an.

„Kaum ein Unterschied“: So soll der Neubau an der Hildesheimer Straße aussehen. Quelle: Michael Thomas

Morzynski hat Erfahrungen mit guten Hotels. 2013 hat er das Grandhotel Heiligendamm gerettet, das in Schieflage geraten war. In Döhren will er nun nicht nur exzellente Übernachtungsmöglichkeiten bieten, sondern auch „die beste Küche, die Hannover, vielleicht auch Niedersachsen zu bieten hat“, kündigte er vor einem Jahr an.

Ein Jahr Bauzeit?

Allerdings zieht sich das Projekt ziemlich hin. Anfangs hatte Morzynski die Hoffnung, dass er seinen 70. Geburtstag in den neuen Räumen feiern kann. Der aber war letztes Jahr. Aus dem 71. Geburtstag wird nun auch nichts, er steht in wenigen Wochen bevor. Mit dem 72. könnte es klappen, wenn die Baugenehmigung bald kommt: Siedler rechnet mit rund einem Jahr Bauzeit.

Von Conrad von Meding