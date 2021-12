Hannover

Eigentlich ist es in jedem Jahr gleich, und doch ist es immer einer der schönsten Momente, wenn die Knaben des Nachwuchschors in der abgedunkelten Marktkirche mit Kerzen in ihren Händen durch das Kirchenschiff nach vorne schreiten und die Bühne betreten.

Für viele der neun- bis zehnjährigen Jungen ist es der erste Auftritt vor großem Publikum. Das merkt man sowohl ihnen als auch den im Publikum sitzenden Eltern an: ein Moment voller Spannung, Aufregung, großer Freude und ein klein wenig Erhabenheit. Wie schön, dass er in diesem Jahr wieder stattfinden konnte.

Im Zentrum des diesjährigen Adventskonzerts vom Knabenchor Hannover standen Werke des vor 400 Jahren gestorbenen (und vermutlich vor 450 Jahren geborenen) Wolfenbütteler Hofkapellmeisters Michael Praetorius. Zu seiner Zeit war Praetorius einer der führenden Komponisten und Musikgelehrten. Seine Werke erschienen schon zu seinen Lebzeiten in einer mehrbändigen Ausgabe im Druck, eine Ehre, die nur wenigen Komponisten dieser Zeit zuteil wurde und Ausdruck höchster Wertschätzung.

Daneben verfasste Praetorius mit dem dreibändigen „Syntagma musicum“ das musiktheoretische Werk, das uns bis heute einen der besten und direktesten Einblicke in Musik, Instrumentarium und Aufführungspraxis des deutschen Frühbarock bietet. Leider ist sein Ruhm neben dem seines Zeitgenossen Heinrich Schütz heute etwas verblasst. Meist kennt man nur seinen vierstimmigen Choralsatz zu „Es ist ein Ros entsprungen“ und seine Vertonung des „Quem pastores laudavere“, des sogenannten Quempas, mit dem noch heute in vielen evangelischen Gemeinden die Adventszeit eingeläutet wird.

Lesen Sie hier: „Herrenhausen Barock“ startet mit Händels „Messias“

Kleine Abstecher in die Romantik

Noch unbekannter sind Praetorius‘ weltliche Werke, von denen nur eine kleine Auswahl meist französischer Tänze überliefert ist. Drei dieser Stücke präsentierten Ulfert Smid (Orgel) und Andi Greiter (Percussion) in einer stimmungsvollen und plastischen Interpretation. Smid bereicherte das Programm außerdem mit drei Choralbearbeitungen von Johann Sebastian Bach.

Neben den Werken von Praetorius und weiteren Komponisten des Frühbarock wie Johann Caspar Kerll, und Johann Eccard unternahm der Knabenchor auch kleine Abstecher in die Romantik (Friedrich Silcher, Sergei Rachmaninoff) und die Neuzeit (Johannes Kohlmann, Dominik Dieterle). Wie immer geschah dies auf einem erstaunlich hohen Niveau, wenn man bedenkt, wie jung diese Sänger sind und wie wenig Zeit sie haben, ihre stimmlichen und musikalischen Fähigkeiten auszubilden.

Lesen Sie hier: In den Advent mit dem Figuralchor in der Marktkirche

Corona geht nicht spurlos an Chor vorbei

Und doch hörte man an diesem Abend, dass die Corona-Pandemie und damit verbunden eine mehr als einjährige Abstinenz von Präsenzproben nicht spurlos am Knabenchor vorbeigegangen sind. Nicht alle Einsätze gelangen so traumhaft sicher wie sonst, manchmal musste in der Intonation etwas nachgesteuert werden und die schlafwandlerische Sicherheit, mit der die Einzelregister sonst ihre Stimmen beherrschen, war ein wenig wackliger.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das hat natürlich seine Gründe darin, dass kein natürlicher Austausch in den Knabenregistern möglich war. Eine ganze Generation älterer und erfahrener Knabenstimmen ist in den Stimmbruch gekommen, ohne dass die neuen organisch hätten hineinwachsen können. Für viele der Knaben, die am Donnerstag auf der Bühne standen, war es der erste große Auftritt. Und durch die nachgeholte Aufführung der h-moll-Messe im Oktober blieb sehr viel weniger Probenzeit für die Adventskonzerte, als das sonst üblich ist.

Lesen Sie hier: Corona: Droht dem Knabenchor das Aus?

Und genau deshalb kann man die Leistung, die Sänger, Dirigent und Einstudierungsteam hier vollbracht haben, nicht hoch genug schätzen. Begeisterter Applaus war der verdiente Lohn dafür.

Von Michael Meyer-Frerichs