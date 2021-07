Totschlagsprozess in Hannover: „Er ist ein Monster geworden.“

Hannover

Noch bevor die Aussage beginnt, bricht Anna (17, Name geändert) in Tränen aus. Anwalt Philipp Kaiser reicht seiner Mandantin eine Packung Tempos. Die Schülerin musste am Montag über ihre Mutter (50) sprechen. Die Frau war am 7. Januar 2021 in der Tonstraße (Linden-Süd) durch einen Stich in den Hals, ums Leben gekommen. Ihr Verlobter, Sven S. (51), muss sich wegen Totschlags im Landgericht Hannover verantworten. Er behauptet, dass seine Lebensgefährtin sich selbst getötet habe. Während des Notrufs hatte er sich in einem völlig verzweifelten Zustand vier Mal selbst der Tat bezichtigt.

Die Tochter hält Sven S. für den Täter. Sie schilderte das Verhältnis als eine Dreiecksbeziehung: Mutter – Sven S. – Alkohol. Der Angeklagte habe Jägermeister und Wodka mit in die Beziehung gebracht. Und wenn ihre Mutter die harten Sachen getrunken habe, sei sie schnell aggressiv geworden. Und dann konnte es schon mal handfest werden. Laute Streitereien, Türe knallen und Rempeleien.

Hat der Angeklagte Mutter und Tochter entzweit?

Während ihrer kompletten Aussage wippt die Schülerin nervös mit ihrem linken Fuß. Nur einmal haucht sie entspannt: „Schön.“ Richter Stefan Joseph hat sie nach der Aussöhnung mit ihrer Mutter gefragt. Am 4. Januar 2021 hatten sie nach eineinhalb Jahren wieder gesehen und stundenlang miteinander gesprochen.

Der Grund für das Zerwürfnis zwischen Mutter und Tochter heißt: Sven S. „Ich hatte das Gefühl, dass er meine Mutter für sich allein haben wollte“, sagte die Tochter aus. Er habe angefangen, einen Keil zwischen beide zu treiben. Hat sogar einen Streit zwischen Kind und Mutter gefilmt. Als die Jugendliche ihm das Handy entriss, wurde sie an den Haaren gezogen und heftig auf den Boden gedrückt. Das Urteil der Jugendlichen über Sven S.: „Er ist ein Monster geworden.“

„Er hat mich auch sexuell belästigt“, erklärte sie. Im voll trunkenen Zustand habe er sich fest an sie gedrückt. Auch in Gegenwart der Mutter habe Sven S. nicht von ihr gelassen. Die Mutter sagte daraufhin zur Tochter: „Da rammelst Du Dich doch ran.“ Im Alter von 15 Jahren zog das Kind aus. Zunächst lebte sie im Heim, und dann bei ihrem Vater.

Laut der Tochter hat das Paar jeden Tag gestritten. Wenn ihre Mutter laut wurde, habe sich S. häufig verkrümelt; an den Kiosk, um seinen Frust herunter zu spülen. Der Angeklagte hatte zum Prozessauftakt über seine Beziehung gesagt: „Es gab auch mal Streit, dann haben wir uns ausgesprochen.“ Gesprochen wurde laut der Tochter über nichts. Über ihre Mutter meinte sie: „Sie war blind vor Liebe.“

Von Thomas Nagel