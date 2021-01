Toter in Gartenlaube: Polizei durchsucht Wohnung bei Hannover

Lehrte/Seesen

Grausiger Fund in Seesen im Kreis Goslar: In einer Gartenlaube ist die Leiche eines Mannes (34) entdeckt worden. Bei dem Toten soll es sich um einen Türken handeln, der nach NP-Informationen aus Lehrte stammt. Beamte der Polizei Goslar haben einen 38-jährigen als Tatverdächtigen festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig ermittelt in dem Fall wegen Totschlags.

Die Leiche war bereits am Montag gefunden worden. Der Verdächtige hatte sich der Polizei in Goslar gestellt und die Beamten selbst zum Tatort geführt. Der 38-Jährige wurde festgenommen. „Die Ergebnisse der Rechtsmedizin weisen darauf hin, dass der Tote gewaltsam durch Fremdeinwirkung ums Leben kam“, so Staatsanwalt Sascha Rüegg am Dienstag zur NP.

Verdächtiger führt Polizei zur Leiche

Bei dem Leichenfundort handelt es sich um eine Laube in einer Kleingartenkolonie kurz hinter Seesen (in Richtung Lutter). Als der 38-Jährige sich der Polizei stellte, gab er den Beamten laut Rüegg bereitwillig Auskunft: „Er hat nähere Angaben zur Tat gemacht und unter anderem den Ort genannt, wo sich eine Leiche befinden soll.“

Tatort: In dieser Laube in Seesen (Landkreis Goslar) wurde der Tote gefunden. Quelle: Frank Neuendorf

In der Gartenlaube lag der leblose Türke. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Er war tot. Der Verdächtige wurde am Dienstag einem Richter vorgeführt. Der erließ Haftbefehl gegen den 38-Jährigen.

Durchsuchung in Lehrte

Die Ermittlungen führten die Polizisten nach Lehrte. Dort wurde am Dienstag eine Wohnung an der Bahnhofstraße durchsucht. Hier soll das Opfer mit weiteren Familienangehörigen gewohnt haben. Neben zahlreichen uniformierten Polizisten waren auch Zivilbeamte im Einsatz.

Details, wie das Opfer ums Leben kam, nannte Rüegg nicht: „Wir warten erst das Obduktionsergebnis ab.“ Der Bericht aus der Rechtsmedizin soll am Mittwoch vorliegen.

Warum der 34-Jährige sterben musste, ist bislang unklar: „Wir ermitteln jetzt in alle Richtungen zu den Hintergründen und zum Motiv der Tat“, so der Staatsanwalt.

