Toter Rentner (83) in Haus nahe Hannover entdeckt

Hannover

In einem Haus in der Nähe von Hannover ist am Sonntagmorgen ein toter Rentner entdeckt worden. Möglicherweise ist der 83-Jährige bei einem Schwelbrand ums Leben gekommen. Die Polizei ist vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der Mann war nach Angaben von Polizeisprecherin Jessika Niemetz gegen 9.30 Uhr in einem Haus an der Dorfstraße in der Ortschaft Großenheidorn ( Wunstorf) gefunden worden. Es wird vermutet, dass der 83-Jährige infolge eines Schwelbrandes zu Tode kam.

Zurzeit ist der Kriminaldauerdienst der Polizeidirektion Hannover vor Ort. Mehr in Kürze.

Von Britta Mahrholz