Hannover

Die Polizei Hannover bittet weiter um Hinweise zum Tötungsdelikt an Dirk S. Ein Passant hatte die Leiche des wohnungslosen, 54 Jahre alten Mannes am Morgen des 6. Juli an einer Parkbank auf Höhe Hohenzollernstraße/Ecke Heinrichstraße in der Eilenriede gefunden.

Die Polizei sucht mit einem Foto von Dirk S. nach Hinweisen. Quelle: Polizei Hannover

Auch mehr als fünf Monate nach der Tat konnten Hinweise nicht zu einem dringenden Tatverdacht führen. Die Polizei geht davon aus, dass Dirk S. erstochen wurde. Sowohl vom mutmaßlichen Angreifer als auch von der Tatwaffe fehlt allerdings jede Spur.

Die Polizei geht davon aus, dass S. in der Nacht zum 6. Juli zwischen 2 und 6 Uhr starb. Für diesen Zeitraum hatten die Ermittler zuletzt um Hinweise gebeten. Unter anderem am mutmaßlichen Tatort wurden Fahndungsplakate sowie Handzettel in die Briefkästen der umliegenden Häuser verteilt. Die Kriminalpolizei ist erreichbar unter Telefon (0511) 1095555 und nimmt Hinweise entgegen.

Von Manuel Behrens