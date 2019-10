Tote in Halle: Hannover verstärkt Sicherheitsmaßnahmen

Polizei - Tote in Halle: Hannover verstärkt Sicherheitsmaßnahmen Nach tödlichen Schüssen bei einer Synagoge in Halle verstärkt Innenminister Boris Pistorius auch in Hannover die Sicherheitsmaßnahmen. Er sagte Sachsen-Anhalt zudem weitere Unterstützung zu.

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht vor der Synagoge der Liberalen Jüdischen Gemeinde Hannover. Nach den tödlichen Schüssen vor einer Synagoge in Halle hat die Polizei in Hannover die Sicherheitsvorkehrungen für jüdische Gemeinden in der Landeshauptstadt verstärkt. Quelle: Sina Schuldt/dpa