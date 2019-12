Tote Schweine in Mardorf: Grüne fordern Aufklärung

HANNOVER

Mit Genugtuung haben die Grünen in der Regionsversammlung das Urteil des Verwaltungsgerichts Hannover zum Tierwohl aufgenommen. In einer Eilentscheidung hatte die 4. Kammer den Bau von zwei Hähnchenmastställen in Elze (Wedemark) gestoppt. „Das ist eine sehr gute Entscheidung“, sagte Ulrich Schmersow (Grüne) am Freitag.

Das Gericht hat somit eine Entscheidung der Region Hannover als Genehmigungsbehörde ausgehebelt. „Das ist eine Klatsche für die Regionsverwaltung“, erklärte Schmersow. Denn das Gericht hatte festgestellt, dass der Landwirt in Elze nicht über genügend Pachtfläche für die Futtermittelproduktion der 164 000 Masttiere; beziehungsweise die Pachtdauer der Anbaufläche nicht langfristig genug sei.

1260 tote Schweine

In Sachen Tierschutz schlagen die Wellen in der Region derzeit hoch. So haben die Grünen in der Regionsversammlung eine Anfrage an die Verwaltung gestellt. In einem Mardorfer Betrieb seien von 1500 Schweinen etwa 1260 tot aufgefunden, heißt es in der Anfrage. Die Grünen wollen nun wissen, wie es mit der Kontrolldichte von „Risikobetrieben“ aussehe.

Laut des Vorsitzenden des Landvolks Mittelweser, Tobias Göckeritz, verbirgt sich hinter dem Verstoß gegen das Tierschutzgesetz auch eine menschliche Katastrophen. So soll der Sohn des Bauern gegen den Willen seiner Eltern die Tiere angeschafft haben. Derzeit sei der Verantwortliche in psychiatrischer Behandlung, so Göckeritz.

Wie legt die Verwaltung die Vorschriften aus?

Am verwunderlichsten sei, dass es keine Meldung an den Landwirt gegeben habe, als die automatische Tränke und Futteranlage für die Tiere ausgefallen sei. Speziell fragen die Grünen nach dem „neuen Regelstandard der Region Hannover für den Brandschutz bei großen Tierhaltungsanlagen vom 22. Oktober 2010. Hintergrund der Frage: Die Verwaltung hatte versucht, mit einer möglichst restriktiven Auslegung der Vorschriften große Tiermastanlagen zu verhindern.

Aus diesem Grund gibt es auch relativ wenig Hühnermast-Ställe im Raum Hannover. Bei den Grünen fragt man sich jetzt, ob die Verwaltung nun ihr Vorgehen in Sachen Tierschutz geändert habe. Hängt das womöglich mit dem Wechsel des Umweltdezernenten zusammen? Im Februar 2018 wurde Christine Karrasch Nachfolgerin des langjährigen Umweltdezernenten Axel Priebs. Sie kam auf Vorschlag der CDU ins Amt.

Von Thomas Nagel