Total kaputt oder viel teurer: Das sind Hannovers Problem-Immobilien

Wenn das Treppenhaus einer Feuerwache nicht den Bestimmungen des Brandschutzes entspricht oder eine Bauverwaltung selbst so baufällig ist, dass nur Gerüste vor abstürzenden Fassadenteilen schützen können, klingt das wie ein schlechter Scherz. Zum Lachen ist vielen in Hannovers Politik jedoch nicht zumute. Die Stadt Hannover hat mit einer ganzen Reihe von Problemimmobilien zu kämpfen, bei denen Kosten explodieren und Zeitpläne aus den Fugen geraten.

Bröckelnde Bauverwaltung seit 2014 eingerüstet

In der Bauverwaltung bekommen private Bauherren oft strenge Vorgaben gemacht, welche Qualitätsstandards sie bei ihren Projekten beachten müssen. Auch die Denkmalpflege hat dort ihren Sitz. Sie fordert regelmäßig, dass Eigentümer ihre historische Bausubstanz pflegen müssen. Bei ihrem eigenen Haus schauten die Experten offenbar nicht so genau hin. Das denkmalgeschützte Gebäude aus den 1950er Jahren, neben dem Neuen Rathaus gelegen, ist ein schwerer Sanierungsfall.

Seit August 2014 ist die Bauverwaltung bereits eingerüstet, weil sich Fassadenteile gelockert hatten. Allein diese Schutzmaßnahme kostet jährlich rund 73.000 Euro – und wird auch noch einige Jahre nötig bleiben. Ein konkreter Zeitplan und die Kosten stehen noch immer nicht fest. Erste Schätzungen gingen von bis zu 45 Millionen Euro aus. Zuletzt hieß es, dass die Sanierung 2021 starten soll. Laut Stadtsprecher Dennis Dix wurde im Dezember 2019 eine Vorentwurfsplanung vorgelegt. Derzeit würden „weitere Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen“ ausgearbeitet. Kompliziert wird die Sache auch, weil für die Sanierung sämtliche Mitarbeiter raus aus dem Gebäude und anderswo untergebracht werden müssen.

Feuerwache mit Brandschutzproblemen

Die neue Notrufzentrale der Feuerwehr am Weidendamm sollte eigentlich schon 2017 in Betrieb gehen. Zuletzt musste die Stadt allerdings erneut Verzögerungen einräumen. Ausgerechnet das Gebäude ihrer Brandschützer entspricht nicht den aktuellen Brandschutzvorgaben. Die Baufirma Züblin hatte ein Treppenhaus, das als Fluchtweg vorgesehen war, an einer falschen Stelle gebaut.

Trotz dieses Ärgers muss die Stadt jetzt noch einmal draufzahlen. Züblin hatte das gefordert, weil die Stadt immer wieder teure Nachbesserungen verlangt habe. Wie Wirtschafts- und Umweltdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette zuletzt im Wirtschaftsausschuss berichtete, wurde mit der Baufirma mittlerweile ein Vergleich geschlossen. Es soll dabei um eine Summe von 12,5 Millionen Euro gehen, die die Stadt zahlt, um ein Gerichtsverfahren zu umgehen.

Das Geld fließt allerdings erst, wenn das Problem mit der Treppe gelöst und andere Mängel beseitigt wurden. Die Stadt hofft, die Notrufzentrale 2021 in Betrieb nehmen zu können. Allerdings muss auch noch das städtische Rechenzentrum aus der Leinstraße zum Weidendamm umziehen. Das werde sehr kompliziert, teilte die Verwaltung mit.

Vier Jahre Verzug: Die Notrufzentrale der Feuerwehr am Weidendamm sollte eigentlich schon 2017 in Betrieb gehen. Nun wird es wohl nicht vor 2021 klappen. Quelle: Moritz Frankenberg

Historisches Museum: Gerüst musste Decke stützen

Im April hatte die Stadt das Historische Museum am Hohen Ufer für eine umfassende Sanierung dichtgemacht. Bereits 2018 mussten Gerüste aufgestellt werden, um die Decke zu stützen. Im Jahr 2023 sollte es mit einer frischen und modern konzipierten Dauerausstellung neu an den Start gehen. Hannover drei Jahre ohne Museum zur eigenen Stadtgeschichte? Schon diese Zeitspanne hatte für Empörung gesorgt. Nun allerdings sind die Finanzierung und ein Termin für den Abschluss der Arbeiten noch ungewisser. Wie Dezernentin Tegtmeyer-Dette zuletzt berichtete werden diese „deutlich umfangreicher“ als zunächst angenommen.

Das liegt unter anderem daran, dass in Teilen des Gebäudes der krebserregende Schadstoff PCB gefunden wurde und beseitigt werden muss. Eine Summe für die Sanierung des Historischen Museums hat die Stadt noch gar nicht genannt. Tegtmeyer-Dette kündigte im Wirtschaftsausschuss allerdings schon an, dass diese gestiegen seien. Bei dem Projekt müsse man auch die Haushaltslage beachten, die sich durch die Corona-Krise massiv verschlechtert hat.

Bei der Politik gibt es deshalb die Befürchtung, dass das Museum nicht einmal bis zum Kulturhauptstadtjahr 2025 fertig wird. Auch wenn Tegtmeyer-Dette betonte, dass allen Verantwortlichen die Bedeutung des Hauses als „wichtige Kultureinrichtung“ bewusst sei.

Ein weiteres Problem: Bevor die Arbeiten im Museum richtig starten können, muss dessen Depot leergeräumt werden. Bisher suchte das Gebäudemanagement jedoch vergeblich nach passenden Räumen, in denen auch das Stadtarchiv ein neues Zuhause finden soll. Eine erste Ausschreibung blieb ohne Ergebnis. Eine zweite wurde mittlerweile veröffentlicht.

Kein schöner Anblick: Schon 2018 mussten Gerüste die Decke des Historischen Museums stützen. Seit April 2020 ist es geschlossen. Quelle: Michael Wallmüller

Brandschutzkosten im Sprengel-Museum explodierten

Schon beim 2015 eröffneten Erweiterungsbau wurde heftig über die Kosten gestritten. Dafür vorgesehen waren eigentlich gut 25 Millionen Euro. Es wurden 36 Millionen. Jetzt geht es um den Brandschutz im Altbau von 1979. Den hatte die Verwaltung ursprünglich mit vier Millionen Euro kalkuliert. Im April 2018 verkündete sie dann, dass mit mehr als elf Millionen Euro zu rechnen sei. Eigentlich teilen sich Stadt und Land die Kosten für Baumaßnahmen im Sprengel Museum. Das Land allerdings weigerte sich zunächst, für diese enorme Kostensteigerung aufzukommen.

Kulturminister Björn Thümler (CDU) warf der Stadt vor, Unterlagen nicht rechtzeitig eingereicht zu haben und sah auch keine rechtliche Verpflichtung des Landes, sich an den Kosten zu beteiligen. Die Stadt wiederum verwies auf den Sprengel-Vertrag, in dem die Teilung der Kosten klar geregelt sei. Seitdem wird verhandelt. Sowohl Land als auch Stadt betonen, dass man noch „in Gesprächen“ sei. Allerdings soll wohl in Kürze ein Ergebnis vorliegen.

Die Kostensteigerung begründete die Stadt damit, dass die komplette Haustechnik erneuert und 120 Türen ausgetauscht werden müssen. Wände seien mit Asbest belastet, Kunstobjekte müssten ausgelagert werden. Nach einer zunächst nur groben Schätzung hätten detaillierte Untersuchungen die deutlich höheren Kosten ergeben.

Im Januar 2020 verkündete die Stadt, dass auch die Erneuerung der Haustechnik deutlich teurer wird als erwartet. Die Ausgaben stiegen um 670.000 Euro auf dann 2,34 Millionen Euro, berichtete sie im Kulturausschuss. Unter anderem, weil man ein überteuertes Angebot für das WLAN mangels Alternative habe annehmen müssen.

Teure Sanierung: Die Erneuerung von Brandschutz und Haustechnik im Sprengel-Museum werden deutlich teurer als gedacht. Quelle: Tim Schaarschmidt

Netze schützen vor zerplatzenden Scheiben im Stadionbad

Das Stadionbad gilt eigentlich als architektonisches Juwel. Derzeit verhüllen jedoch Netze die riesigen Fensterfronten des Gebäudes. „Gefahr im Verzug“ meldete die Stadt im November 2019 und ließ für 300.000 Euro die Sicherung montieren. Einige der Scheiben waren schon gerissen und mussten ausgetauscht werden. Die Netze machen es überhaupt erst möglich, dass das dringend benötigte Hallenbad in Betrieb bleiben kann.

Mindestens vier Jahre werden diese noch bleiben. Denn die Stadt kann mit der Sanierung des Stadionbades erst beginnen, wenn das neue Fössebad fertig ist. Sonst müsste Hannover lange Zeit ohne 50-Meter-Wettkampfbecken auskommen. Die Verwaltung geht davon aus, dass das Fössebad 2024 fertig ist. Die Sanierung des Stadionbades soll rund zwei Jahre dauern. Wegen der eigentlich nicht geplanten Erneuerung der Fenster werden die ursprünglich veranschlagten Kosten von sechs Millionen Euro wohl deutlich überstiegen, teilte die Stadtverwaltung zuletzt der Politik im Rat mit.

Nicht Hannovers einzige Problem-Schwimmhalle. Das Misburger Bad hatte die Stadt in die Hand eines privaten Betreibers gegeben und für dessen Umbau einen Kredit in Höhe von 13,5 Millionen Euro übernommen. Doch die Firma fuschte bei den Arbeiten so sehr, dass Abriss und Neubau die einzige Option blieben. Den muss die Stadt jetzt selbst stemmen.

Eigentlich, so die Hoffnung bei Stadt und Politik, sollte es 2020 damit losgehen. Doch daraus wird wohl nichts. „Derzeit wird ein Baubeginn im dritten Quartal 2021 angestrebt“, sagt Stadtsprecher Dennis Dix. Aktuell verhandele man mit Firmen über die vorliegenden Angebote für das Projekt, das als öffentlich-private Partnerschaft über die Bühne gehen soll. Ursprünglich hatte die Stadt 16,5 Millionen Euro dafür vorgesehen. Später musste sie die Zahl auf 22,3 Millionen Euro nach oben korrigieren.

Zur Sicherheit: Netze schützen im Stadionbad vor kaputten Scheiben. Einige mussten schon wegen Rissen getauscht werden. Quelle: Tim Schaarschmidt

Megaprojekt Schulsanierung wird immer teurer

Viele Schulen in Hannover sind schwere Sanierungsfälle. Die CDU berichtet von einem Rundgang in der IGS Linden, wo sie Eimer sichtete, die bei Regen Wasser auffangen mussten. Immerhin: Der Rat hat mittlerweile einen Neubau der Schule beschlossen. Damit losgehen wird es aber wohl erst 2030. Und viele andere Schulen haben ebenfalls eine Sanierung dringend nötig.

Dass Handlungsbedarf besteht, hat mittlerweile auch die Stadt erkannt. Schon 2016 legte sie ein Investitionspaket von 520 Millionen Euro vor, bei dem die Schulen mit 386 Millionen Euro den größten Anteil ausmachen. Das Problem: Das Geld reicht hinten und vorne nicht. Schon 2019 musste die Stadt der Politik mitteilen, dass wohl rund 90 Millionen mehr für die Projekte auf der Liste benötigt würden als geplant. Und seitdem sind die Baukosten weiter gestiegen.

Hinzu kommt, dass laut Prognosen in Hannover in acht Jahren knapp 2000 Plätze an den weiterführenden Schulen in den Jahrgängen 5 bis 10 fehlen werden. Das verschärft die ohnehin angespannte Lage weiter.

Ein Dauerthema sind auch die maroden Toiletten in vielen Schulen. Nach langen Diskussionen legte die Stadt ein 24 Millionen Euro teures Programm auf, mit dem 31 Anlagen bis 2023 modernisiert werden. Zum Ärger der Politik wurden davon bisher jedoch erst drei fertiggestellt.

Sanierungsfall: Die IGS Linden, in der die CDU schon Eimer gesichtet hat, die bei Regen Wasser auffangen mussten. Quelle: Archiv NP

Halbe Million Euro Investition in Abriss-Immobilie

Mehr als 500.000 Euro will die Stadt in das frühere Bürgeramt an der Leinstraße investieren. Der Brandschutz muss erneuert werden, obwohl das Gebäude nur für zwei weitere Jahre genutzt werden soll. Dann sollen an seiner Stelle Wohnungen entstehen. Nötig wird die Sanierung, weil die Verwaltung im Gebäude neue Mitarbeiter untergebracht hat, zum Beispiel den Ordnungsdienst, den sie eingeführt hat. Dadurch ist der Bestandsschutz erloschen. Im Bezirksrat Mitte sorgte das für Empörung. Das Gremium stimmte geschlossen gegen die Sanierung. Der Steuerzahlerbund prangerte Verschwendung an.

Das letzte Wort hat allerdings die Politik im Rat. Und die votierte zähneknirschend für das Vorhaben. CDU und Linke waren dagegen. Die Stadt hatte im zuständigen Wirtschaftsausschuss erklärt, dass es dreimal so teuer wäre, Flächen für die Mitarbeiter anzumieten. Ohne die Erneuerung der Brandschutz-Technik müsse das Gebäude stillgelegt werden.

Marode: Das frühere Bürgeramt an der Leinstraße sollte längst abgerissen werden. Jetzt investiert die Stadt eine halbe Million Euro, um es zwei weitere Jahre zu nutzen. Quelle: Rainer Dröse

