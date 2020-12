Hannover

Was für ein Lob: „Du bist eins der größten Talente in dieser Staffel“, kommentierte Coach Mark Forster (27) den Auftritt des hannoverschen Kandidaten Tosari Udayana (19; Foto: Sat 1). Das Talent hatte am Sonntagabend bei „ The Voice of Germany“ mit „Intentions“ von Justin Bieber (26) überzeugt. Übrigens auch schon in den Proben: Da hatte Gast-Coach Joy Denalane (47) geschwärmt: „Tosi, Du hast eine hammer Stimme, das ist musikalisch großartig, ich wünsche dir das allerbeste!“ Und prompt stand er als erster Halbfinalist im Team Mark fest. Nicht geschafft haben’s dagegen die Hannoveraner Maciek Świętosławski (27) und Wolfgang Herbst (51), sie sind raus.

Von vek