Tonne will private Betreuung von Kita-Kindern erleichtern

Ein nicht ganz so glücklicher Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) stellt sich den Fragen der Landespressekonferenz – und machte erst einmal klar, wo bei ihm am Freitag der Schuh drückt: „Dass wir Familien und Kinder nicht wertschätzen würden, weise ich weit zurück“, sagte er.

Am Vortag hatten dies unter anderem die Grünen im Landtag behauptet, da Kitas und Krippen von einer Lockerung der Corona-Maßnahmen bis zu den Sommerferien nicht profitieren würden. Fraktionschefin Julia Willie Hamburg hatte der Landesregierung Familienfeindlichkeit vorgeworfen. „Wir würden uns auch hier Öffnungen wünschen, aber aus Gründen des Infektionsschutzes geht das nun mal nicht“, sagte Tonne und verbat sich „Kommentierungen vom Seitenrand“.

Dennoch hatte Tonne dann positive Nachrichten für viele Eltern jüngerer Kinder im Gepäck, die ihnen den Alltag in den Corona-Wochen zumindest erleichtern könnten. Die private Kinderbetreuung könnte wohl Anfang Mai gelockert werden. Wie das funktionieren könnte, sagte Tonne auch.

Danach könnte es möglich sein, bis zu fünf Kinder gleichzeitig zu betreuen. Sein Rechenbeispiel: „Das können drei eigene Kinder sein und wenn Nachbarn oder Freunde zwei Kinder haben, könnten diese mit betreut werden.“ Aber es dürfe sich immer nur um die gleiche Gruppe handeln, so der Kultusminister, „wenn ein Kind da raus geht, kann nicht irgendein neues Kind dazu kommen“. Zudem sein verbindlich, dass die Betreuung immer am gleichen Ort mit den gleichen Betreuern und in der gleichen Konstellation erfolgen müsse.

